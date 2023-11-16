Країни НАТО підняли в небо винищувачі через проліт російського Іл-20. Про це повідомило Повітряне командування НАТО у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.
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Детально про реакцію НАТО на Іл-20
Винищувачі підняли по тривозі, оскільки російське судно пролетіло поблизу повітряного простору Альянсу. В повітря піднялися винищувачі одразу шести країн: Естонії, Німеччини, Іспанії, Італії, Данії та Швеції. Вони злетіли з аеродрому Емарі, що в Естонії.
У НАТО вказали, що це перший спільний підйом по тривозі Німеччини та Іспанії. Він засвідчує "тісну співпрацю і інтеграцію між членами Альянсу".
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Новини країн НАТО
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