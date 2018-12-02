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      Шевченко назвал Сербию самой сильной из 3-й корзины, а португальцы рады, что избежали Германии

      67 Читати новину українською
      Фернанду Сантуш
      Фернанду Сантуш / Footboom.com

      Наставник сборной Украины Андрей Шевченко и его коллега по сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результаты жеребьевки отборочного раунда Евро-2020.

      Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что из третьей корзины выпала сильнейшая команда из возможных.

      "Мы знали, что простых команд не будет. Из третьей корзины, наверное, нам выпала сильнейшая команда из возможных - Сербия. Да еще и чемпионы Европы (Португалия - прим.) ... Но у нас тоже сильная команда. Будем стараться решить свою задачу", – заявил Шевченко.

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      "Будем готовиться, чтобы не уступить ни одной из этих команд. Самое главное, чтобы наши лидеры подошли к этим очень важным матчам в полной боевой готовности. Посмотрим, каким будет календарь, и начнем планировать, как выходить из этой группы", – цитирует Шевченко сайт УЕФА.

      В свою очередь Фернанду Сантуш назвал Украину и Сербию сложными соперниками.

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      "В нашей группе на две путевки будут претендовать три команды, Португалия одна из них. Мы избежали встречи с Германией, но можно сказать, что это Германия избежала встречи с нами. Украина и Сербия сложные соперники, обе команды в Лиге наций добились повышения.

      Украина всегда доставляет проблемы своим соперникам. Также не будет просто с Литвой и Люксембургом, которые сейчас на подъеме. У нас сложная группа, и нужно быть к этому готовым", - сказал Сантуш.

      Напомним, что Украина в группе В сыграет с Португалией, Сербией, Литвой и Люксембургом.

      Теги: Футбол Спорт Сборная Украины по футболу Евро-2020
      Источник: 24 Канал
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