Шевченко вызвал в сборную Украины еще одного легионера

Украинский защитник "Луго" Василий Кравец вызван в сборную Украины на матчи Лиги наций УЕФА.

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко вызвал молодого защитника из испанской "Сегунды" Василия Кравца, сообщает издание "Команда 1".

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Отметим, что сначала Кравец находился в резервном списке сборников, но убедил тренера главной команды страны. Василий вместе с другими сборниками будет готовиться к матчам Лиги наций и уже 6 сентября смогут дебютировать в матче против сборной Чехии.

Напомним, сборная Украины проведет стартовый матч Лиги наций на выезде с Чехией 6 сентября, а затем 9-го числа примет Словакию.

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