В России остановил работу важный завод после ночной атаки БПЛА

В ночь на 17 июля украинские дроны атаковали Россию. Под ударом оказалось одно из ключевых предприятий химической промышленности Тульской области "Щекиназот". На нем вспыхнули пожары.

Как сообщают росСМИ, в результате атаки дронов "Щекиноазот" временно остановил работу, передает 24 Канал.

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Удар по ВПК России

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что этот химзавод производит аммиак, метанол, карбамид – вещества, которые служат основой для взрывчатки, твердого ракетного топлива, синтетических материалов.

Без этого предприятия нарушается цикл производства ракет, дронов и взрывчатки для оккупационной армии,

– пояснил чиновник.

Напомним, что в Ельце Липецкой области России в ночь на 15 июля прогремели взрывы. Предположительно, под атакой беспилотников снова оказался завод "Энергия". Этот завод изготавливает химические источники тока для российского ВПК и находится под санкциями многих стран.

В ночь на 13 июля дроны атаковали на нефтеперерабатывающий завод в Кстове, вызвав пожар и отключение электроэнергии в нескольких районах.