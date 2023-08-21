Микроавтобус въехал в инвалидную коляску: во Львовской области погибла школьница

Вблизи границы с Польшей произошла трагедия. Микроавтобус въехал в инвалидную коляску, в которой находилась 14-летняя девушка.

Трагедия произошла 20 августа в 21.15. Девушка погибла в селе Малнов Яворивского района.

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Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Рено Трафик", 55-летний житель города Мостиска, совершил наезд на электрическую инвалидную коляску, в которой ехала 14-летняя девушка, местная жительница. От полученных травм школьница скончалась на месте происшествия,

– говорится в сообщении.

Уголовное производство уже открыли. Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Полицейский наехал на бабушку

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшей. Вечная память.

В Белгород-Днестровском произошло жуткое ДТП. Полицейский, находившийся за рулем, наехал на пожилую женщину. Ей был 81 год. Женщину доставили в больницу. Медики боролись за ее жизнь. К сожалению, спасти бабушку не удалось. От полученных травм она скончалась в больнице.

Впоследствии в сети опубликовали жуткое видео. На обнародованных кадрах видно, что правоохранитель переехал бабушку дважды, а потом положил ее на скамейку. Досудебное расследование проводит ДБР.

Смертельное ДТП в Австрии

В Австрии произошло смертельное ДТП с участием украинцев. К сожалению, погибли четыре человека. Среди них – двое детей. Кроме того, три человека оказались на больничных койках. Трагедия произошла у города Гросскрут.

Впоследствии стало известно, что в машине находились члены одной семьи. К сожалению, дедушка бабушка и двое детей – трех и семи лет – погибли. Выжить удалось мужчине, женщине и еще одному их ребенку – 2009 года рождения. Их жизни ничего не угрожает.

Впоследствии водитель – отец детей – рассказал, что на несколько секунд заснул за рулем. Детали ДТП пока не раскрывают.