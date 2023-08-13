Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о подготовке энергетики нашей страны к зимнему сезону. Он подчеркнул, что сейчас наше государство формирует многоуровневую защиту, чтобы обезопасить энергетические объекты от атак россиян.

Он отметил, что правительство понимает риски того, что россияне, вероятно, продолжат обстреливать украинскую энергосистему. Поэтому уже сейчас делают все для того, чтобы предотвратить масштабные отключения света.

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Шмыгаль рассказал о подготовке энергосистемы к зиме

Глава правительства отметил, что ремонтная кампания по возобновлению энергосистемы Украины идет по плану. В частности, он отметил, что "Укрэнерго" почти на 80% отремонтировало магистральные сети, а высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного состояния.

Понимаем высокую вероятность, что россияне продолжат масштабные атаки на энергосистему. Формируем многоуровневую защиту для энергетических объектов,

– подчеркнул Шмыгаль.

Он также рассказал о подготовке разных электростанций к зимней кампании.

По данным Шмыгаля, сейчас в Украине ситуация с электростанциями такова:

По АЭС: отремонтировано 5 атомных блоков, еще 4 в ремонте;

По ТЭС: восстановлено 62% энергоблоков от запланированных;

По ТЭЦ: отремонтировано 70% объектов;

По ГЭС: восстановлены и находятся в ремонте 32 агрегата.

Кроме того, глава Кабмина отметил, что правительство расширяет программу обмена ламп накаливания на светодиодные, которую реализует совместно с Евросоюзом.

"Теперь ею смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи, спортивные организации и другие", – сказал он.

В заключение Шмыгаль рассказал, что цель этой программы – заменить 50 миллионов ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему нашего государства.

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