"Будут кадровые решения": Свитан объяснил, могут ли Шойгу сместить с должности
Российские пропагандисты, в частности, Соловьев призывают Путина сменить военное руководство страны. Американский институт изучения войны сообщает, что Шойгу действительно могут сместить с должности.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Ранее он рассказал о том, что Донбасс Путину никогда не был нужен.
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Кадровые решения будут
Свитан отметил, что медийная волна с отставкой Шойгу была поднята, и ее поддержали пропагандисты Кремля. Также об этом говорили близкие к Путину Пригожин и Кадыров. Это означает, что некоторые кадровые решения будут. Шойгу действительно может быть смещен. Его покровителем с тыла уже назначен Мизинцев, так называемый сирийский мясник.
Это один из приближенных к Путину людей, скорее всего именно он будет поднят с замминистра обороны,
– заметил военный эксперт.
Свитан объяснил, могут ли Шойгу сместить с должности: смотрите видео
Шойгу не будет сопротивляться
Летчик-инструктор продолжил, что отставка Шойгу – тактически и медийно правильна. Он не будет сопротивляться. Он примет это решение и уйдет, взяв на себя весь негатив.
"Далее россияне начнут как-то выкручиваться в медийном плане из новой ситуации, с чистого листа. Возможно, будут ставить задачи, которые будут по силам новому министру обороны", – подчеркнул полковник запаса ВСУ.
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