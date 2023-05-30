Грандиозный мечтатель: Шойгу якобы уничтожил украинский "Patriot" и 29 ракет Storm Shadow

Российский министр обороны Сергей Шойгу продолжает грезить об уничтожении украинской техники. В этот раз он заявил о том, что российская армия якобы поразила ЗРК "Patriot" и 29 дальнобойных ракет Storm Shadow.

Кроме этого, Шойгу также рассказал об уничтожении 8 дронов, которые утром 30 мая летали в Подмосковье. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Шойгу в очередной раз нафантазировал о поражении украинской техники

Путинский приспешник подчеркнул, что российские войска ночью 30 мая якобы смогли вывести из строя украинский зенитно-ракетный комплекс "Patriot", который нам передали наши союзники. На этом он не остановился и вспомнил, что его солдаты якобы за один месяц перехватили 29 крылатых ракет дальности Storm Shadow, предоставившей нам Великобритания.

Также Шойгу посетило, что российские захватчики уничтожили большие склады вооружений в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. Более того, по его данным, за май российская армия якобы уничтожила 16 тысяч украинских военнослужащих, 16 наших самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин.

Не забыл он упомянуть и о вероятной атаке дронами на Москву. Кремлевский прихвостень отметил, что якобы из 8 украинских дронов 3 приглушили средства радиоэлектронной борьбы в Москве, а еще 5 якобы сбили комплексом "Панцирь" в Подмосковье.

Шойгу также заявил об "ударах по центрам принятия решений"

Впоследствии глава минобороны России рассказал, что якобы в течение 30 мая российская армия нанесла удары по "центральным пунктам принятия решений". Он подчеркнул, что там "под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России". Он отметил, что "все лица, причастные к планированию террористического акта, были ликвидированы".

В России утром 30 мая было "нашествие неизвестных БПЛА"

Ночью 30 мая россияне атаковали Украину 31 БПЛА "Shahed-136/131". 29 из них были уничтожены силами противовоздушной обороны. Кроме того, все летевшие на столицу беспилотники сбили наши военные, поэтому все слова Шойгу относительно "ударов по центрам принятия решений" - лишь очередная ложь.