Крім цього, Шойгу також розповів про знищення 8 дронів, які вранці 30 травня літали у Підмосков'ї. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Шойгу вчергове нафантазував про ураження української техніки

Путінський посіпака наголосив, що російські війська вночі 30 травня нібито змогли вивести з ладу український зенітно-ракетний комплекс "Patriot", який нам передали наші союзники. На цьому він не зупинився і згадав, що його солдати нібито за один місяць перехопили аж 29 крилатих ракет дальності Storm Shadow, що надала нам велика Британія.

Також Шойгу примарилося, що російські загарбники знищили великі склади озброєнь у Хмельницькому, Тернополі та Миколаєві. Ба більше, за його даними, за травень російська армія начебто знищила 16 тисяч українських військовослужбовців, 16 наших літаків, 5 вертольотів, аж 466 БПЛА, понад 400 танків та інших броньованих машин.

Не забув він згадати й про ймовірну атаку дронами на Москву. Кремлівський прихвостень зазначив, що нібито з 8 українських дронів 3 приглушили засоби радіоелектронної боротьби у Москві, а ще 5 ніби збили комплексом "Панцир" у Підмосков'ї.

Шойгу також заявив про "удари по центрах прийняття рішень"

Згодом очільник російської міноборони розповів, що нібито протягом 30 травня російська армія завдала ударів по "центральних пунктах прийняття рішень". Він підкреслив, що там "під керівництвом фахівців західних спецслужб планувалися терористичні акти на території Росії". Він зауважив, що "усі особи, що були причетні до планування терористичного акту були ліквідовані".

Зверніть увагу! Вночі 30 травня росіяни атакували Україну 31 БПЛА "Shahed-136/131". 29 з них були знищені силами протиповітряної оборони. Крім того, усі безпілотники, що летіли на столицю – збили наші військові, тому всі слова Шойгу щодо "ударів по центрах прийняття рішень" – лише чергова брехня.

У Росії вранці 30 травня було "нашестя невідомих БПЛА"