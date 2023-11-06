Путин не может остановиться: что кроется за последними заявлениями о переговорах

Россия, несмотря на то, что пытается проводить наступательные действия, в частности на Авдеевском направлении, не оставляет попыток начать мирные переговоры. Недавно министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Кремль готов к переговорам с Западом относительно также и войны в Украине.

Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин готов сесть за стол переговоров, однако не может это сделать.

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Ради чего Путин продолжает войну

Глава Кремля начал войну, чтобы одержать победу и тем самым легитимизировать себя. Однако победы нет, россияне несут большие потери в войне, Россия получила санкции, которые хоронят ее экономику.

Тогда, ради чего Путин продолжает эту войну? Он воюет, потому что не может себе позволить остановиться, а остановиться в ситуации, когда победы и в помине нет, значит поставить крест на своих перспективах внутри России,

– подчеркнул политтехнолог.

О чем свидетельствуют заявления Сергея Шойгу о готовности к переговорам: смотрите видео

Президент России не может сесть за стол переговоров сейчас, потому что это будет фиксацией его поражения. Потому он вынужден продолжать воевать в Украине.

"Все пытаются придумать конечную цель для Путина в этой войне. Он эти цели может придумывать для тех, кто его поддерживает. А у него на самом деле может и не быть никакой цели", – заметил Аббас Галлямов.

Россия продолжает упоминать о переговоры

Глава российского минобороны Сергей Шойгу, выступая в конце октября на 10-м пекинском Сяншаньском форуме, заговорил о возможных переговорах.

Он заявил, что Россия готова к переговорам с Западом, однако, если будут созданы "необходимые условия". По его словам, темой переговоров может быть "постконфликтное урегулирование украинского кризиса" и "дальнейшее сосуществование с Западом".

Также Шойгу коснулся ядерной безопасности, отметив необходимость установления "равноправных отношений между всеми ядерными государствами", которые являются постоянными членами Совбеза ООН.

Ранее Путин – также во время визита в Китай – нафантазировал о намерении Украины решить военный конфликт с помощью "мирных переговоров". Однако он отметил, что, прежде чем начать "переговоры", Украине нужно отменить соответствующее решение СНБО. Напомним, что в октябре 2022 года Владимир Зеленский ввел решение РНБО о невозможности переговоров с Россией.