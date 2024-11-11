Шольц в очередной раз изъявил желание "вскоре" поговорить с Путиным

Олаф Шольц снова заговорил о желании провести разговор с российским президентом Владимиром Путиным. По словам немецкого канцлера, это может произойти уже "в скором времени".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Tagesschau. Это заявление Шольц сделал на фоне разговора новоизбранного президента США Дональда Трампа с Путиным.

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Что сказал Шольц о возможном разговоре с Путиным

Немецкий канцлер подчеркнул, что он решил поговорить по телефону с Путиным "в нужное время".

Но я ответственный политик, и не буду делать этого наедине,

– добавил Шольц.

В то же время канцлер Германии подчеркнул, что диалог с Владимиром Путиным потребует широких контактов и ряд переговоров со многими другими сторонами.

Он также подчеркнул, что эта ситуация с возможным разговором с Путиным также должна быть обсуждена с Украиной.

Отвечая на вопрос о временных рамках возможных переговоров с Путиным, Шольц отметил, что они могут состояться "вскоре".

К слову, ранее издание The Washington Post писало, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Новоизбранный президент США посоветовал российскому президенту не эскалировать войну в Украине, а также обсудил цель мира на европейском континенте.

Кроме того, журналисты писали, что украинская сторона якобы была проинформирована об этом разговоре. В то же время украинский МИД изданию Reuters заявил, что это заявление не является правдивым.