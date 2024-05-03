Как раз перед визитом Си Цзиньпина: Politico пишет о "тайном ужине" Шольца и Макрона в Париже

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон будут обсуждать европейскую политику и отношения с Китаем за "тайным ужином" в Париже. Встреча состоится перед приездом китайского лидера Си Цзиньпина во Францию.

Как отмечают журналисты 2 мая, канцлер Германии и президент Франции проведут неформальную встречу во французском ресторане без участия советников. В частности, это станет возможностью для Шольца рассказать о своих впечатлениях от визита в Китай в апреле 2024 года.

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Шольц и Макрон

Авторитетные аналитики констатируют, среди тем для обсуждения будут такие вопросы:

предстоящий визит Си Цзиньпина 5 мая;

возможность введения ЕС пошлин на китайские электромобили.

В то же время, очевидно, лидеры Франции и Германии поднимут вопрос европейской обороны и ее финансирования.

По словам Ноя Баркина из Немецкого фонда Маршалла, который первым сообщил об ужине, Макрон попытается убедить канцлера присоединиться к нему на встрече с Си на следующей неделе вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен,

– пишет Politico.

Как вспоминают журналисты, Шольц и Макрон неоднократно имели разногласия во взглядах, в частности по поддержке Украины и оборонной политики ЕС. Встреча без советников может стать важным шагом в координации их позиций перед важными международными событиями.

Макрон, который активно продвигает идею так называемых оборонных облигаций для финансирования обороноспособности, вероятно, попытается убедить Шольца поддержать эту инициативу. Канцлер, в свою очередь, пока выступает против этой идеи.

Неформальный ужин двух ключевых лидеров ЕС может повлиять на дальнейшую политику блока в отношении Китая и оборонной стратегии. Результаты "тайного ужина", хотя и не будут объявлены публично, могут скорректировать направление совместной политики Парижа и Берлина в ближайшей перспективе.

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Вспомним, что в период с 13 по 16 апреля Олаф Шольц был в Китае. Это первая поездка канцлера Германии в КНР с момента принятия немецкой стратегии в отношении Пекина, которая определяет отношения между двумя странами как противоречивые. Аналитики констатировали, что среди тем для переговоров было вопрос урегулирования ситуации в Украине.