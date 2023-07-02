Шольц назвал главное условие полноценного вступления Украины в НАТО

Перспектива вступления Украины в состав НАТО подразумевает неизменное условие. Речь идет о завершении войны с Россией.

Об этом заявил федеральный канцлер Олаф Шольц. Подобное мнение несколько союзников Германии по Альянсу.

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Шольц назвал главное условие вступления Украины в НАТО

По словам Шольца, Германия является одной из ключевых стран, которая должна проработать все гарантии безопасности для нашего государства.

Несмотря на эти оговорки, говорить о вступлении Украины в НАТО можно только после прекращения всех территориальных споров. Это обязательное условие,

– подчеркнул канцлер.