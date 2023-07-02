Шольц назвал главное условие полноценного вступления Украины в НАТО
2 июля 2023, 21:50Читати новину українською
Перспектива вступления Украины в состав НАТО подразумевает неизменное условие. Речь идет о завершении войны с Россией.
Об этом заявил федеральный канцлер Олаф Шольц. Подобное мнение несколько союзников Германии по Альянсу.
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Шольц назвал главное условие вступления Украины в НАТО
По словам Шольца, Германия является одной из ключевых стран, которая должна проработать все гарантии безопасности для нашего государства.
Несмотря на эти оговорки, говорить о вступлении Украины в НАТО можно только после прекращения всех территориальных споров. Это обязательное условие,
– подчеркнул канцлер.