Шольц разразился критикой в адрес Путина из-за Израиля и вспомнил об Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал Владимира Путина из-за позиции диктатора относительно нападения ХАМАС на Израиль. Шольца возмутило лицемерие со стороны президента России.

Шольц, совершивший визит на Ближний Восток, раскритиковал кремлевского диктатора за то, что тот осудил Израиль и поддержал террористов ХАМАС. Также лидеру Германии не понравилось, как Путин спекулирует на теме жертв среди мирного населения, пока Россия убивает украинцев.

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Шольца возмутила позиция Путин по поводу войны между ХАМАС и Израилем

Шольц объяснил, что его "возмутило", что именно Путин, ведущий жестокую войну против Украины, "оплакивает жертвы среди гражданского населения".

Более циничным, чем это, быть не может,

– сказал канцлер Германии.

Путин не выразил соболезнования Израилю, мирные жители которого погибли в результате нападения ХАМАС. В то же время, он призвал Израиль и ХАМАС к переговорам.

Лидер Кремля предлагает создать государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. После нападения на Израиль боевики ХАМАС поблагодарили Путина "за такую позицию"

Россия пыталась протянуть антиизраильскую резолюцию в Совбезе ООН, которая была отклонена. В резолюции не было осуждения ХАМАС за нападение на Израиль.

Как писало издание The Wall Street Journal, атака ХАМАС и позиция Москвы разрушила щекотливый союз между Россией и Израилем. Несмотря на это, 16 октября Путин провел переговоры с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху.

Что еще сказал Шольц о войне между ХАМАС и Израилем

Шольц требует немедленного освобождения всех людей, захваченных ХАМАС в Секторе Газа. По его словам, заложники должны быть освобождены "без предварительных условий".

Среди заложников есть несколько граждан Германии.

Шольц описал последствия нападения ХАМАС на Израиль как "самый серьезный кризис, который Ближний Восток пережил за последние десятилетия". Он дал понять, что война ХАМАС против Израиля может расшириться и будет иметь разрушительные последствия для всего Ближнего Востока.

Шольц ясно дал понять, что гражданское население Газы также страдает от режима террора. В частности, палестинцы также являются жертвами и заложниками ХАМАС.

Канцлер отметил, что ХАМАС "взял их под свой контроль с помощью государственного переворота".

Что Шольц сказал об Украине