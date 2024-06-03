Будем защищать каждый сантиметр НАТО: Шольц отправил предупреждение Путину
Источник:"Европейская правда"
Лидер Германии считает, что угроза со стороны России для стран Европы никуда не исчезнет. Олаф Шольц выразил решимость защищать своих союзников, в частности, речь идет о странах Балтии и Польше.
Российскому диктатору стоит умерить собственные "территориальные аппетиты". Об этом шла речь в выступлении Шольца на Восточногерманском экономическом форуме в городе Бад-Заров в земле Бранденбург, состоявшемся 2 июня.
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НАТО своих не бросает
Глава немецкого правительства отметил единство Альянса и готовность, в частности, его страны выполнить обязательства перед членами НАТО.
Мы готовы защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО от нападений,
– заявил Шольц.
Так, канцлер рассказал, что Германия вместе с союзниками еще в прошлом году решили развернуть дополнительные подразделения в странах Балтии, а в будущем разместить там на постоянной основе целую бригаду. На такой шаг Берлин решается впервые, подчеркнул Шольц.Справка: На Западе и в Киеве не исключают, что в случае успеха оккупантов в Украине следующими целями российской агрессии могут стать именно страны Балтии. Недавно, Москва прибегла к провокации 21 мая на сайте российского правительства появился так называемый приказ об "одностороннем изменении границы" с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Впоследствии Эстония сообщила, что российские пограничники сняли буи, установленные на эстонской половине реки Нарва.
Следует заметить, что у немецкого политика не осталось иллюзий относительно России. Он выразил уверенность, что угроза от нее еще будет сохраняться. Кроме того, чиновник пришел к выводу, что дипломатия может иметь успех только с позиции силы.
Удары оружием Запада по России: что думает Шольц
- 26 мая во время публичного мероприятия в Берлине Олаф Шольц выступил против ударов западным оружием по территории России. Он объяснил, что его политика в отношении Украины заключается в том, чтобы "не допустить перерастания этого конфликта в большую войну".
- Через неделю после этого выступления Шольца, в СМИ написали, что мнение немецкого канцлера могло измениться, и Берлин вскоре может позволить бить своим оружием по территории страны – агрессора.
- Напомним, что в последние недели на Западе идут дискуссии о снятии "вето" на удары западным оружием по территории России.
- В частности, генсек НАТО Столтенберг призвал государств-членов Альянса разрешить Украине использовать иностранное вооружение по стране – агрессорке.
- Более 10 стран дали согласие на использование своего оружия по России. Среди них – Великобритания, Франция, Канада, Финляндия, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Нидерланды, Швеция и Чехия.
- Соответствующее разрешение предоставили также и США. Кроме того, Украина уже использовала HIMARS по территории России.