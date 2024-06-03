Будем защищать каждый сантиметр НАТО: Шольц отправил предупреждение Путину

Лидер Германии считает, что угроза со стороны России для стран Европы никуда не исчезнет. Олаф Шольц выразил решимость защищать своих союзников, в частности, речь идет о странах Балтии и Польше.

Российскому диктатору стоит умерить собственные "территориальные аппетиты". Об этом шла речь в выступлении Шольца на Восточногерманском экономическом форуме в городе Бад-Заров в земле Бранденбург, состоявшемся 2 июня.

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НАТО своих не бросает

Глава немецкого правительства отметил единство Альянса и готовность, в частности, его страны выполнить обязательства перед членами НАТО.

Мы готовы защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО от нападений,

– заявил Шольц.

Так, канцлер рассказал, что Германия вместе с союзниками еще в прошлом году решили развернуть дополнительные подразделения в странах Балтии, а в будущем разместить там на постоянной основе целую бригаду. На такой шаг Берлин решается впервые, подчеркнул Шольц.

: На Западе и в Киеве не исключают, что в случае успеха оккупантов в Украине следующими целями российской агрессии могут стать именно страны Балтии. Недавно, Москва прибегла к провокации 21 мая на сайте российского правительства появился так называемый приказ об "одностороннем изменении границы" с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Впоследствии Эстония сообщила, что российские пограничники сняли буи, установленные на эстонской половине реки Нарва.

Следует заметить, что у немецкого политика не осталось иллюзий относительно России. Он выразил уверенность, что угроза от нее еще будет сохраняться. Кроме того, чиновник пришел к выводу, что дипломатия может иметь успех только с позиции силы.

Удары оружием Запада по России: что думает Шольц