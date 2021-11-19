Шпионили в пользу России: в Болгарии предъявили обвинение группе военных
Источник:Associated Press
Военная прокуратура Болгарии 18 ноября обвинила в шпионаже в пользу России группу действующих и отставных военных. В обвинительном акте говорится о 6 лицах, которые собирали и передавали секретную информацию.
Среди них бывший высокопоставленный чиновник Службы военной разведки Болгарии и высокопоставленные чиновники Министерства обороны. Кроме того, бывший военный атташе, который присматривал за секретной информацией в болгарском парламенте.
К теме Битва разведок: шпион устроился уборщиком в дом министра Израиля
Шпионам грозит пожизненное
Всех их арестовали в марте 2021 года. Сейчас 5 человек до сих пор под стражей, а один – освобожден под залог. По словам прокуроров, если суд докажет вину, то им грозит от 10 лет до пожизненного заключения.Важно. Главарем заговора прокуратура считает бывшего сотрудника Службы военной разведки Болгарии. По информации властей, он окончил школу разведки в Москве, которой руководит Главное разведывательное управление России.
По словам прокуроров, по возвращении в Болгарию ему поручили завербовать агентов, имеющих доступ к секретным документам, связанным с Североатлантическим альянсом и Европейским Союзом. В то же время в посольство России в Болгарии документы передавала его жена, которая является гражданкой и Болгарии, и России.
Кстати, это не первый случай, когда в Болгарии обнаруживают российских шпионов. В сентябре 2020 года София объявила персонами нон грата 2 дипломатов из России. По данным прокуратуры, они собирали информацию, которая составляет государственную тайну, и передавали ее в Москву.
Разоблачение российских шпионов: последние новости
- В начале августа в Берлине провели обыск в квартире охранника британского посольства, которого заподозрили в шпионаже в пользу России.
- В начале октября НАТО отправило 8 сотрудников России, которые были шпионами. Данные свидетельствуют, что все они работали на российскую разведку.
- Позже во Франции рассказали о "кроте" в Минобороны, которого завербовала разведка России.
- Кроме того, в конце октября Служба безопасности Украины поймала агента ФСБ России, который занимался разведкой на территории Украины. Он выполнял задания российских кураторов в Винницкой области.
- В начале ноября украинские контрразведчики обнаружили на Донбассе агентурную сеть федеральная служба безопасности России.