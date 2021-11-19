Шпионили в пользу России: в Болгарии предъявили обвинение группе военных

Военная прокуратура Болгарии 18 ноября обвинила в шпионаже в пользу России группу действующих и отставных военных. В обвинительном акте говорится о 6 лицах, которые собирали и передавали секретную информацию.

Среди них бывший высокопоставленный чиновник Службы военной разведки Болгарии и высокопоставленные чиновники Министерства обороны. Кроме того, бывший военный атташе, который присматривал за секретной информацией в болгарском парламенте.

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Шпионам грозит пожизненное

Всех их арестовали в марте 2021 года. Сейчас 5 человек до сих пор под стражей, а один – освобожден под залог. По словам прокуроров, если суд докажет вину, то им грозит от 10 лет до пожизненного заключения.

. Главарем заговора прокуратура считает бывшего сотрудника Службы военной разведки Болгарии. По информации властей, он окончил школу разведки в Москве, которой руководит Главное разведывательное управление России.

По словам прокуроров, по возвращении в Болгарию ему поручили завербовать агентов, имеющих доступ к секретным документам, связанным с Североатлантическим альянсом и Европейским Союзом. В то же время в посольство России в Болгарии документы передавала его жена, которая является гражданкой и Болгарии, и России.

Кстати, это не первый случай, когда в Болгарии обнаруживают российских шпионов. В сентябре 2020 года София объявила персонами нон грата 2 дипломатов из России. По данным прокуратуры, они собирали информацию, которая составляет государственную тайну, и передавали ее в Москву.

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