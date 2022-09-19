Из-за шторма флот оккупантов спрятался, однако минная опасность усилилась

19 сентября 2022 , 07:33
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Источник:

ОК "Юг"

В Черном море усилился шторм. Поэтому российский флот спрятался в пункты базирования. Однако опасность не исчезла.

Как ситуация в море повлияла на войну

Один надводный ракетоноситель продолжает боевое дежурство. Он держит наготове 8 крылатых ракет типа "Калибр".

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Ракетоноситель готов наносить удары по территории Украины в любой момент. Сопровождают его 3 больших десантных корабля.

Все вместе держатся в ракетобезопасном районе, без приближения к побережью материковой Украины,
– рассказали в ОК "Юг".

С усилением шторма увеличивается и минная опасность. Поэтому украинцев призывают быть осмотрительными.

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Автор: Софія Мінджоса