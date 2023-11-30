Логистика россиян: военный эксперт допустил, пострадала ли она из-за шторма
В Черном море и на Юге Украины прошел циклон. Шторм мог только отчасти повлиять на логистику россиян на оккупированных территориях Юга. Основные поставки все же продолжается через Крымский мост.
Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт из Израиля Давид Шарп, отметив, что у России также есть сухопутный коридор с Украиной. Им через оккупированные территории можно поставлять грузы даже в случае непогоды.
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Какое влияние имела непогода
Перевозки по Черному морю разные, иногда россияне действительно проводят их масштабно, но так бывает не всегда. Также они используют паромную переправу в районе Керчи для грузовых поставок. Автомобили такого типа не ездят по Крымскому мосту из-за того, что оккупанты боятся диверсий. Если, например, паромная переправа перестанет работать, это повлияет на ситуацию.
Пока российская армия не ведет масштабных наступательных действий на Юге, поэтому трудно сказать, что логистика, связанная с морскими перевозками, глобально повлияла на планы оккупантов,
– сказал Давид Шарп.
Для того чтобы точно об этом говорить, нужно владеть малейшими деталями о ситуации. Например, знать о том, уменьшилось ли использование артиллерийского оружия, как следствие от уменьшения поставок снарядов.
Военный эксперт из Израиля о том, как непогода повлияла на логистику россиян: смотрите видео
Непогода в Крыму: что известно
- В оккупированном Крыму 26 ноября прошел очень мощный шторм. Россияне до сих пор борются с последствиями непогоды, которая свалила сотни деревьев, повредила дома, а тысячи людей оставила без света, тепла и газа. Волны разбили окна и жалюзи киосков, затопили торговые помещения. В Крыму перестали работать катера, а на берег в Севастополе выбросило мину.
- Шторм, вероятно, разрушил оборонительные заграждения возле Крымского моста. Россияне устанавливали их для защиты моста от атак дронов. Похожие заграждения были смыты и в районе Севастопольской бухты.
- Оккупационные власти подсчитали ущерб от непогоды. По состоянию на 28 ноября сумма составляет почти 500 миллионов рублей, но захватчики сообщают, что цифра не окончательная и может возрасти минимум вдвое. По словам "местных властей", 55 тысяч крымчан сидят без света.