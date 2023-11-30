Логистика россиян: военный эксперт допустил, пострадала ли она из-за шторма

В Черном море и на Юге Украины прошел циклон. Шторм мог только отчасти повлиять на логистику россиян на оккупированных территориях Юга. Основные поставки все же продолжается через Крымский мост.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт из Израиля Давид Шарп, отметив, что у России также есть сухопутный коридор с Украиной. Им через оккупированные территории можно поставлять грузы даже в случае непогоды.

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Какое влияние имела непогода

Перевозки по Черному морю разные, иногда россияне действительно проводят их масштабно, но так бывает не всегда. Также они используют паромную переправу в районе Керчи для грузовых поставок. Автомобили такого типа не ездят по Крымскому мосту из-за того, что оккупанты боятся диверсий. Если, например, паромная переправа перестанет работать, это повлияет на ситуацию.

Пока российская армия не ведет масштабных наступательных действий на Юге, поэтому трудно сказать, что логистика, связанная с морскими перевозками, глобально повлияла на планы оккупантов,

– сказал Давид Шарп.

Для того чтобы точно об этом говорить, нужно владеть малейшими деталями о ситуации. Например, знать о том, уменьшилось ли использование артиллерийского оружия, как следствие от уменьшения поставок снарядов.

Военный эксперт из Израиля о том, как непогода повлияла на логистику россиян: смотрите видео

Непогода в Крыму: что известно