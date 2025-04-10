В Украине воевали 3 "элитных" подразделения спецназа, созданных из бывших заключенных, – расследование

В войне против Украины участвовали 3 "элитных" подразделения спецназовцев, которые сформировали из бывших заключенных. Пик формирования таких подразделений пришелся на 2023 год.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследовательский проект "Система". Журналисты также опубликовали документальный фильм "Бойня призраков", в котором подробно рассказали об участии российских заключенных в войне против Украины.

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Каких заключенных отправили на войну против Украины

Как установили журналисты-расследователи, в Украине воевали сразу 3 подразделения "спецназовцев": "Шторм Гладиатор", Акула и "Черные бушлаты". Все они были сформированы из бывших заключенных.

Так, в 2023 году министерство обороны России запустило проект "Шторм Z". Тогда он так разросся, что внутри него начали формировать так называемые "элитные штурмовые формирования" – спецподразделения из бывших заключенных. "Коллеги" из обычного "Шторм Z" называли таких штурмовиков "свирепыми", ведь многие из них имели за плечами боевой опыт или сидели за тяжкие преступления.

Подробно о каждом из подразделений журналисты рассказали в документальном фильме. Так, подразделение "Шторм Гладиатор" входило в структуру 58-й армии Южного военного округа. Свое "элитное" название группа заключенных получила из-за своего генерала – Ивана Попова. Оккупант имел псевдоним "Спартак", а своих бойцов называл "гладиаторами". Отсюда и возникло название подразделения.

Обычно, в "Шторм Гладиаторов" отбирали людей с опытом службы в силовых и военных структурах, а также ветеранов боевых действий. В основном – чеченских войн 90-х годов. Журналисты также установили, что вербовщики в это подразделение выбирали мужчин, которые официально неженаты. Объясняли это работой на "тяжелых объектах". Так, потери "Шторм Гладиаторов" – стабильно высокие.

Подразделение "Акула" сформировали весной 2023 года, основной "элиты" стали заключенные из исправительных колоний Саратовской области. Журналисты установили, что по меньшей мере 7 штурмовиков "спецназа" отбывали наказание в колониях строгого режима, и это лишь те, кого удалось идентифицировать. Самые распространенные статьи оккупантов: наркотики, грабеж, убийство.

Известно, что один из командиров "Акулы" – бывший вице-губернатор Владимирской области Дмитрий Хвостов. В России его осудили за многомиллионные взятки. Интересно, что Хвостов сделал себе на память о службе татуировку с акулой и номером 001.

Третье подразделение "элиты" из заключенных – "Черные бушлаты". Оккупанты из этого "спецподразделения" в 2023 году участвовали в затяжных штурмах промзоны Белогоровки Луганской области. Отряд понес большие потери и многие "бушлаты" погибли в гигантской земляной трещине возле промзоны. Из-за этого россияне назвали этот район "дорогой смерти".

Журналисты установили, что один россиянин из "Черных бушлатов" ранее был осужден за жестокое убийство своей жены ножом.

В рамках расследования журналистам также удалось установить, что "Черные бушлаты" воевали совместно с чеченским "Ахматом". Смертельными штурмами командовал боец "Ахмата" Очу-Суге Монгуш. Сами россияне называли его "садистом в шляпе". Кроме того, чеченец может быть причастен к жестокой казни украинского военнопленного.

Ранее стало известно, что Кремль планирует мобилизовать 160 тысяч человек весной 2025 года, что станет крупнейшим призывом за три года войны против Украины и вообще за последние 14 лет. Их обещают не отправлять на так называемую "СВО", но, очевидно, новобранцы пополнят ряды оккупантов и вскоре окажутся на фронте.