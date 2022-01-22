Штормовой ветер и метели: в каких областях Украины разгуляется непогода

В нескольких областях Украины предупредили об опасных погодных условиях. Больше всего достанется западным областям – их накроет штормовым ветром и будет засыпать снегом.

I уровень опасности – желтый – в 4 областях – в Закарпатье, Ивано-Франковской области, во Львовской и Черновицкой областях. В этих регионах – снегопады и сильные порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Тема В Украине – снег, солнце и мороз: прогноз погоды на 22 января

Особая опасность – в Карпатах

Самая большая опасность – в Карпатах, которые будут заносить снегом. В ГСЧС уже в течение нескольких дней предупредили об угрозе схода лавин. Снегопады и метели прямо угрожают жизни туристов, которые, несмотря на предупреждения, все равно отправляются на высокогорье.

Чтобы предупредить возникновение опасных событий с участием туристов и для оперативного оказания помощи пострадавшим в горах, ГСЧС отмечает важность регистрации гражданами своих путешествий,

– сообщили спасатели.

Так, 21 января опасное происшествие произошло на территории Закарпатья. На горнолыжном курорте "Пилипец" во время катания на лыжах исчезли двое пожилых туристов. Уже к вечеру они вышли на связь из села Березники Свалявского района.

Непогода в Украине 22 января / Карта Укргидрометцентра

Читайте также В Карпатах на горе Тростян травмировались дети

Непогода в Украине: последние новости

Смотрите видео о том, как спастись в зимних горах, если вы заблудились: