Законопроект о штрафах для уклонистов Рада хочет принять с правками: когда это может произойти

В Верховной Раде намерены принять законопроект о штрафах для людей, уклоняющихся от мобилизации. Это может произойти уже в течение следующей пленарной недели.

Об этом в эфире телемарафона сказал первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко. В частности, законопроект будет содержать значительное повышение штрафов для уклонистов, передает 24 Канал.

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Рада может рассмотреть законопроект на следующей пленарной неделе

Корниенко отметил, что, по его мнению, принять законопроект о штрафах для уклонистов могут через неделю, когда будут пленарные заседания Верховной Рады.

Там (в законопроекте о штрафах для уклонистов – 24 Канал) правительство вносило жесткую редакцию, но депутаты немного открутили,

– рассказал народный избранник.

Первый заместитель спикера Верховной Рады ожидает, что в законопроект внесут правки, поскольку нужно найти баланс с возможностью людей платить штрафы. В частности, это нужно, чтобы не перегружать исполнительную службу.

"Надо установить штрафы, чтобы они были ощутимыми для людей, но и не 100 тысяч гривен, чтобы их потом 10 лет взимать", – подчеркнул Корниенко.

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