Законопроект о штрафах для уклонистов Рада хочет принять с правками: когда это может произойти
В Верховной Раде намерены принять законопроект о штрафах для людей, уклоняющихся от мобилизации. Это может произойти уже в течение следующей пленарной недели.
Об этом в эфире телемарафона сказал первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко. В частности, законопроект будет содержать значительное повышение штрафов для уклонистов, передает 24 Канал.
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Рада может рассмотреть законопроект на следующей пленарной неделе
Корниенко отметил, что, по его мнению, принять законопроект о штрафах для уклонистов могут через неделю, когда будут пленарные заседания Верховной Рады.
Там (в законопроекте о штрафах для уклонистов – 24 Канал) правительство вносило жесткую редакцию, но депутаты немного открутили,
– рассказал народный избранник.
Первый заместитель спикера Верховной Рады ожидает, что в законопроект внесут правки, поскольку нужно найти баланс с возможностью людей платить штрафы. В частности, это нужно, чтобы не перегружать исполнительную службу.
"Надо установить штрафы, чтобы они были ощутимыми для людей, но и не 100 тысяч гривен, чтобы их потом 10 лет взимать", – подчеркнул Корниенко.
Нардепы одобрили проект закона в первом чтении
- Верховная Рада 10 апреля проголосовала за законопроект о наказании за нарушение правил мобилизации и воинского учета. За соответствующую инициативу в первом чтении проголосовали "за" 254 народных избранника.
- Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк уточнил, что поскольку законопроект проголосован только в первом чтении и за основу, то по факту пока одобрена правительственная версия со всеми нормами. Все обещанные изменения должны тогда зайти правками ко второму чтению на комитете украинского парламента.
- Стоит отметить, что законопроект о наказании для уклонистов зарегистрировали еще в декабре 2023 года, а его инициатором выступил премьер-министр Денис Шмыгаль. Тогда правительство предложило, чтобы за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, включая отказ от прохождения медицинского осмотра, наказывали тюремным сроком на 3 – 5 лет. Также были значительно повышены штрафы.
- В то же время Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности, который недавно рассмотрел этот законопроект, рекомендовал уменьшить размеры штрафов и убрать уголовную ответственность.