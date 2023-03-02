Поражение под Угледаром разоблачило серьезные проблемы российской армии, – ISW

Во время недавнего российского наступления вблизи Угледара оккупанты понесли катастрофические потери. Это показывает, что захватчики все еще не в состоянии быстро решить эндемические проблемы, связанные с серьезными потерями личного состава и техники.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. Кстати, недавно пленный россиянин рассказал о провальном штурме Угледара.

К теме Лезут несмотря на катастрофические потери: в ВСУ объяснили стратегическое значение Угледара

Поражение под Угледаром разоблачило серьезные проблемы оккупантов

В расследовании NYT рассказали, что российские оккупанты продолжали совершать серьезные ошибки и выдвигать танковые колонны в украинские засады во время недавнего наступления вблизи Угледара. Тогда же захватчики потеряли не менее 130 танков и бронетранспортеров, что заставило их прибегать к фронтальным атакам пехоты.

Аналитики ISW заявили, что российские подразделения, развернутые в районе Угледара, прежде всего 155-я морская пехотная бригада, в основном укомплектованы плохо обученным мобилизованным персоналом, понесшим значительные потери.

ISW ранее сообщал о российских потерях вблизи Угледара и оценивал, что они символизируют неспособность российской армии учиться на своих неудачах.

Расследование NYT подтверждает оценку ISW о том, что продолжение воспроизводства и усиления российских военных неудач будет препятствовать способности российских войск проводить эффективные наступательные операции,

– добавили аналитики.

Провальный штурм возле Угледара: что известно