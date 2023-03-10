Россияне готовятся к новому наступлению на Угледар: враг имеет конкретную задачу

Попытки российских захватчиков оккупировать украинский Угледар каждый раз проваливаются. Оккупанты понесли большие потери, но упорно продолжают свою истерию на чужой земле.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, командующий 155 российской бригадой был отозван из-за непрерывных попыток штурма Угледара, которые каждый раз заканчиваются убийством вражеских группировок.

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Россиян постоянно убивают у Угледара

Сергей Кузан отметил, что россияне попытаются накопить свои силы и будут дальше пытаться штурмовать украинский город. Он убежден, что эти резервы Россия накапливает в Мариуполе и через некоторое время снова уйдет в наступление.

По словам военного эксперта, оккупанты не изменили своих планов и также хотят атаковать с южного направления, чтобы прорвать украинскую оборону и зайти в тыл донецкой группировки ВСУ.

Если учесть, что в районе Кременной достаточно значительные силы сконцентрированы, около 100 тысяч, то таким образом они хотят окружить с юга, севера и каким-то образом зайти в тыл нашей группировке,

– сказал Кузан.

Он также добавил, что украинское командование знает об этих планах врага и отметил, что если им не удалось этого сделать раньше, то и сейчас не получится, потому что они не получили никаких дополнительных подразделений или оружия.

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Сергей Кузан рассказал, что россияне все свои резервы применяли в боях последние полтора месяца. Это именно те атаки волнами, которые еще называли мясными.

С одной стороны, это огромная, просто невероятная нагрузка на наши силы обороны, но с другой стороны, развернуть полноценное наступление с тем, чтобы выйти в административные границы Донецкой и Луганской областей уже теперь у россиян не получится.

– подчеркнул военный эксперт.

К слову, аналитики ISW сообщили, что русские войска готовятся возобновить наступление в районе Угледара В прессцентре Сил обороны Таврического направления подчеркнули, что ни о каком наступлении россиян на Угледар не может идти речи, поскольку враг понес серьезные потери.

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