"Трудная ежедневная работа": МВД показало титанический штурм враждебных позиций в Запорожской области

Министерство внутренних дел Украины показало, как украинские военные из Нацгвардии штурмовали одну из позиций врага. Они почти вплотную приблизились к оккупантам.

В МВД показали, как украинские герои успешно выполнили задачу. Следует отметить, что на Запорожском направлении оккупанты терпят огромные потери, пишет 24 Канал.

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Как бойцы успешно штурмовали врага на Запорожском направлении

Так выглядит продвижение и трудная ежедневная работа, которая стоит за каждым метром возвращенной территории,

– отметили в МВД.

В министерстве рассказали, что на Запорожском направлении военнослужащие Нацгвардии штурмовали одну из позиций врага, приблизившись почти вплотную. Украинские бойцы:

успешно выполнили задачу под прикрытием огня из бронетранспортера;

под прикрытием огня из бронетранспортера; военные национальной гвардии Украины переместились на укрепленные позиции.

Как украинские военные успешно штурмовали врага: смотрите видео

Стоит отметить, что российские оккупанты на Запорожском направлении несут огромные потери. Источники 24 Канала сообщили, что большие потери у россиян в:

810 бригаде морской пехоты (Севас);

отрядах, которые оккупанты сформировали в Крыму.

Известно, что потери у россиян таковы, что их не успевают унести с позиций и оставляют в окопах. Хотя некоторых удается вернуть погибшими в Крым. В частности, за сутки на временно оккупированном полуострове хоронят до 30 человек.

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