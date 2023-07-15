"Трудная ежедневная работа": МВД показало титанический штурм враждебных позиций в Запорожской области

15 июля 2023, 17:28
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Министерство внутренних дел Украины показало, как украинские военные из Нацгвардии штурмовали одну из позиций врага. Они почти вплотную приблизились к оккупантам.

В МВД показали, как украинские герои успешно выполнили задачу. Следует отметить, что на Запорожском направлении оккупанты терпят огромные потери, пишет 24 Канал.

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Как бойцы успешно штурмовали врага на Запорожском направлении

Так выглядит продвижение и трудная ежедневная работа, которая стоит за каждым метром возвращенной территории,
– отметили в МВД.

В министерстве рассказали, что на Запорожском направлении военнослужащие Нацгвардии штурмовали одну из позиций врага, приблизившись почти вплотную. Украинские бойцы:

  • успешно выполнили задачу под прикрытием огня из бронетранспортера;
  • военные национальной гвардии Украины переместились на укрепленные позиции.

Как украинские военные успешно штурмовали врага: смотрите видео

Стоит отметить, что российские оккупанты на Запорожском направлении несут огромные потери. Источники 24 Канала сообщили, что большие потери у россиян в:

  • 810 бригаде морской пехоты (Севас);
  • отрядах, которые оккупанты сформировали в Крыму.

Известно, что потери у россиян таковы, что их не успевают унести с позиций и оставляют в окопах. Хотя некоторых удается вернуть погибшими в Крым. В частности, за сутки на временно оккупированном полуострове хоронят до 30 человек.

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Автор: Діана Квасневська