Штурм на Курщине: украинские десантники уничтожили российский морпехов

Морпехи России понесли большие потери во время штурма Курщины. Отражение атаки украинскими десантниками заставило их отступить, оставив технику и погибших

Российские войска из 810-й бригады морской пехоты, которые пытались прорвать оборону на Курщине, понесли значительные убытки. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на 95 отдельную десантно-штурмовую бригаду.

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Российская операция, длившаяся два дня, завершилась полным провалом. Украинские десантники из 95-й бригады ДШВ остановили наступление врага, нанеся ему серьезные удары.

Обратите внимание! В результате боевых действий россияне потеряли более 100 солдат и более 28 единиц техники. Штурм, который они начали, не только не принес результатов, но и привел к огромным потерям в живой силе и технике.

По данным 95-й бригады ДШВ, атакующие подразделения начали отступать, но не все смогли убежать без потерь. Для российских военных этот штурм стал фактически последним в этой части фронта.

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