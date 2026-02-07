Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.

Как изменится роль дронов в штурмах?

По словам генерала, современная война стала соревнованием технологий, где ключевую роль играют дроны. Их эффективное применение позволяет влиять на ход боев и уменьшать собственные потери.

В январе украинские беспилотники поразили более 66 тысяч целей, а FPV-дроны и наземные роботизированные комплексы выполнили еще больше боевых задач, чем в декабре.

В то же время в ВСУ отмечают, что Россия также активно развивает свои беспилотные силы. Она планирует увеличить их численность до около 165 тысяч, а также испытывает новые дроны, в частности реактивные "Герань-4" и "Герань-5".

Какие еще изменения ждут украинскую армию?