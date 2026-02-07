Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский.
Смотрите также Россияне наращивают резервы и активизируют наступательные действия, – Сирский очертил ситуацию на фронте
Как изменится роль дронов в штурмах?
По словам генерала, современная война стала соревнованием технологий, где ключевую роль играют дроны. Их эффективное применение позволяет влиять на ход боев и уменьшать собственные потери.
В январе украинские беспилотники поразили более 66 тысяч целей, а FPV-дроны и наземные роботизированные комплексы выполнили еще больше боевых задач, чем в декабре.
В то же время в ВСУ отмечают, что Россия также активно развивает свои беспилотные силы. Она планирует увеличить их численность до около 165 тысяч, а также испытывает новые дроны, в частности реактивные "Герань-4" и "Герань-5".
Какие еще изменения ждут украинскую армию?
- Мобилизованные военные в Украине будут сдавать комплексный экзамен после завершения обучения. Он призван выявить пробелы в подготовке и определение уровня военных навыков у бойцов перед отправкой на выполнение боевых задач.
- В ВСУ создали новое командование беспилотных систем ПВО, отправив в него высокопрофессиональных офицеров с боевым опытом.
- Главнокомандующий ВСУ предложил реформировать территориальную оборону, уменьшив количество пехотных батальонов, но усилив ее другой составляющей. Сырский отметил, что ТрО как элемент для наступления применять нецелесообразно, стоит сосредоточиться на наращивании оборонительной способности этих подразделений.