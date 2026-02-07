Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

Як зміниться роль дронів у штурмах?

За словами генерала, сучасна війна стала змаганням технологій, де ключову роль відіграють дрони. Їх ефективне застосування дозволяє впливати на перебіг боїв і зменшувати власні втрати.

У січні українські безпілотники вразили понад 66 тисяч цілей, а FPV-дрони та наземні роботизовані комплекси виконали ще більше бойових завдань, ніж у грудні.

Водночас у ЗСУ зазначають, що Росія також активно розвиває свої безпілотні сили. Вона планує збільшити їх чисельність до близько 165 тисяч, а також випробовує нові дрони, зокрема реактивні "Герань-4" і "Герань-5".

Які ще зміни чекають на українську армію?