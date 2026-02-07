Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.
Як зміниться роль дронів у штурмах?
За словами генерала, сучасна війна стала змаганням технологій, де ключову роль відіграють дрони. Їх ефективне застосування дозволяє впливати на перебіг боїв і зменшувати власні втрати.
У січні українські безпілотники вразили понад 66 тисяч цілей, а FPV-дрони та наземні роботизовані комплекси виконали ще більше бойових завдань, ніж у грудні.
Водночас у ЗСУ зазначають, що Росія також активно розвиває свої безпілотні сили. Вона планує збільшити їх чисельність до близько 165 тисяч, а також випробовує нові дрони, зокрема реактивні "Герань-4" і "Герань-5".
Які ще зміни чекають на українську армію?
- Мобілізовані військові в Україні будуть складати комплексний іспит після завершення навчання. Він покликаний виявити прогалин у підготовці та визначення рівня військових навичок у бійців перед відправленням на виконання бойових завдань.
- У ЗСУ створили нове командування безпілотних систем ППО, відрядивши до нього високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом.
- Головнокомандувач ЗСУ запропонував реформувати територіальну оборону, зменшивши кількість піхотних батальйонів, але посиливши її іншим складником. Сирський зазначив, що ТрО як елемент для наступу застосовувати недоцільно, варто зосередитись на нарощуванні оборонної спроможності цих підрозділів.