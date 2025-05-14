Разрабатывают целую доктрину: в ISW объяснили, в чем опасность штурмов на мотоциклах

Враг пробует различные способы на поле боя. В последнее время довольно часто заметны штурмы позиций Сил обороны на мотоциклах. Более того, оккупанты даже разрабатывают доктрину по этому поводу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Зачем россияне едут на штурм на мотоциклах

Они надеются, что штурмы на мотоциклах нивелируют преимущество украинских беспилотников и дадут больше маневренности.

Российское военное командование, похоже, разрабатывает тактическую доктрину и структуру сил для подразделений на мотоциклах и гражданских автомобилях в лобовых атаках,

– пишут аналитики.

По словам военного обозревателя Константина Машовца, враг уже разработал ряд стандартов по оснащению фронтовых подразделений мотоциклами, вездеходами и багги китайского и российского производства.

Предполагается, что в каждом батальоне будет до 30 мотоциклов, до 20 квадроциклов и до шести багги. В каждом взводе – до 9 мотоциклов, до 20 квадроциклов и до 6 багги. А в каждой штрафной десантно-штурмовой роте "Штурм V" – до 15 мотоциклов, до 20 квадроциклов и до 3 багги.

Сейчас разные подразделения имеют разное количество техники. Но стремление россиян стандартизировать ее свидетельствует о серьезности намерений.

Сейчас российские войска, похоже, используют мотоциклы в тандеме с бронетехникой, хотя в будущем российские подразделения могут начать проводить штурмы исключительно с помощью мотоциклов. Машовец заявил, что российские подразделения сейчас предпочитают использовать мотоциклы в тандеме с пехотой и бронетехникой. Похоже, что российские военные переживают переходный период и переходят к регулярному проведению штурмов исключительно на мотоциклах, хотя российские войска могут продолжать проводить эти комбинированные штурмы, если российское командование решит, что штурмы на мотоциклах являются менее успешными.

Также в ISW указывают, что оккупанты могут продолжать полагаться на комбинированные штурмы, если минобороны не сможет обеспечить подразделения мотоциклами. Но эту технику враг получает и от волонтеров.

Ранее говорилось о том, что мотоштурмы позволят россиянам сохранить остатки бронетехники и компенсировать потери танков. Так что враг все больше будет зависеть от мотоциклов и других быстрых небронированных транспортных средств. Ведь украинские дроны поражают более медленные транспортные средства.