Вражеские штурмы возле Марьинки и Работино: карта боевых действий 5 января
Источник:Генштаб ВСУ
За сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений, Силы обороны отразили больше атак россиян под Авдеевкой и Марьинкой. Защитники остановили вражеские штурмы на Запорожье и левобережье Херсонщины.
О ситуации по всем направлениям фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ. 24 Канал анализирует карту боевых действий по состоянию на утро 5 января.
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Вражеские обстрелы
Авиационные удары со стороны оккупантов получили: Новомихайловка, Георгиевка в Донецкой области; Новодаровка, Орехов в Запорожской области; Змеевка в Херсонской области.
Под артиллерийским огнем неприятеля оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Где наступали россияне: ситуация по всем направлениямНа Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки россиян возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.На Лиманском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.На Бахмутском направлении Силы обороны отразили четыре вражеских атаки в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.На Авдеевском направлении ВСУ отразили 16 атак оккупантов возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Марьинки и Новомихайловки, где отбили 7 атак.На Шахтерском направлении оккупанты штурмовых действий не вели. На Запорожском Силы обороны отразили 8 атак россиян в районе Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.На Херсонском направлении защитники продолжают меры по расширению плацдарма. Там отражено шесть штурмов оккупантов, которые, несмотря на значительные потери, не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.
Карта фронта:
Удары ВСУ
В течение 4 января авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и двум пунктам управления российской армии. Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, две станции радиоэлектронной борьбы и три пункта управления врага.