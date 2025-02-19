Здесь треть всех штурмов, – офицер ВСУ о Покровском направлении

Ситуация на востоке Украины остается непростой, ведь оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны. Однако появляются сообщения, что нашим защитникам вблизи Покровска удалось стабилизировать линию соприкосновения.

Офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий рассказал 24 Каналу, что Покровское направление все же остается одним из самых сложных. Оккупанты пытаются прилагать там больше усилий, чем на других позициях.

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Штурмовые действия россиян на Покровском направлении

По словам Сергея Цехоцкого, вблизи Покровска враг сосредоточил очень много живой силы.

Из всего 156 штурмовых действий противника – 50 за минувшие сутки приходится именно на Покровское направление,

– отметил он.

Нашим защитникам совсем непросто отражать эти атаки, однако им удается. Чем активнее оккупанты штурмуют, тем больше Вооруженные Силы Украины их ликвидируют.

Что происходит вблизи Покровска: карта

Офицер ВСУ отметил, что за прошедшие сутки, 18 февраля 2025 года, было уничтожено более 350 россиян на этом направлении.

Это происходит круглосуточно, оккупанты ночью практически не штурмуют. В этот период они пытаются передвигаться определенными участками, где формируются в штурмовые группы для атак, которые продолжаются преимущественно днем,

– сказал он.

Несмотря на все, позиции Сил обороны на Покровском направлении стали более стабильными. ВСУ имеют возможность контратаковать, поэтому действия оккупантов там почти безрезультатны.