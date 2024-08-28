Ряд организаций заявили о давлении и дезинформации доноров со стороны Шуляк и Кубракова
Источник:"Голка"
Украинские организации заявили о давлении со стороны народной депутатки Елены Шуляк и экс-вице-премьера Александра Кубракова.
По их словам, в кампании по дезинформации международных доноров участвуют чиновники, которые вовлечены в сфере поствоенного восстановления на уровне законодательной и, до отставки Александра Кубракова в июне 2024 года, – исполнительной ветвей власти.
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Что заявили организации о давлении и дезинформации
О давлении и дезинформации заявили 28 августа ряд общественных организаций. В частности:
- "Голка".
- "Детектор медиа",
- президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит,
- глава Национального союза архитекторов Александр Чижевский,
- народный депутат от "Слуг народа" Анна Бондарь.
Организации отметили, что массированная кампания по дезинформации международных доноров несет серьезную угрозу учитывая то, что:
- в условиях войны власть менее чувствительна к позиции общественного сектора,
- действия безответственных политиков направлены на то, чтобы разрушить диалог между донорами, общественным сектором и СМИ.
Продолжается массированная кампания по дезинформации международных доноров, что не только препятствует реформам в стране, но и несет риски принятия необъективных решений партнерами. И в этой кампании участвуют чиновники, привлеченные в сфере поствоенного восстановления на уровне законодательной и (до отставки вице-премьера по вопросам восстановления Александра Кубракова в июне 2024 года) исполнительной ветвей власти,
– говорится в заявлении.
Подписанты акцентировали на неоднократных фактах цензуры, которые были во время освещения процесса лоббирования градостроительной "реформы" 5655 и привели примеры давления:
- Институт гражданского общества лишили финансирования (проект USAID "Говерла") и он заявил о неформальном политическом давлении со стороны Министерства восстановления;
- рабочую группу, которая формирует альтернативу градостроительной "реформе" 5655, также лишили финансирования (проект USAID "Говерла").
После этого председатель рабочей группы народный депутат Анна Бондарь заявила в интервью LB, что Александр Кубраков лично об этом просил посла США, дезинформируя ее и манипулируя.
Также Союз архитекторов заявил, что СБУ давило на них. Ведь представители Союза выступили против проекта 5655.
Кстати, подписанты призывают международных партнеров не давать возможности лоббистам коррупционных схем деформировать ценности и деятельность общественного сектора и СМИ в Украине.
Обратите внимание! Владимир Зеленский не подписал законопроект № 5655. Против него выступил Европарламент и Еврокомиссия. Также Королевский институт международных отношений Chatham House говорил, что его клоны могут спровоцировать формирование строительных картелей. О рисках законопроекта № 5655 – читайте по ссылке.