Швеция не будет поставлять оружие Украине, – глава МИД

Шведский министр Анн Линде заявила, что ее государство не намерено поставлять вооружение в Украину. По ее словам, у них очень строгие правила экспорта.

Об этом глава МИД Швеции сообщила прессе перед заседанием Совета по иностранным делам 24 января.

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Мы поддерживаем Украину по многим позициям: это и участие в обучении в секторе безопасности и обороны, но, прежде всего, путем большой помощи в области реформ, которую мы считаем. Мы также готовы участвовать в сотрудничестве по кибербезопасности, которое обещал ЕС, если Украина захочет. Но, прежде всего, это сильная политическая помощь,

– сказала она.

Анн Линде отметила, что Швеция не экспортирует оружие в страны, находящиеся в состоянии конфликта.

Швеция не планирует эвакуацию

По ее словам, шведское государство еще не планирует эвакуировать свой персонал из посольства в Украине.

"У нас есть планирование на случай чрезвычайной ситуации для посольства в Киеве – равно как и для других дипломатических миссий, но сейчас это не нужно", – подчеркнула глава МИД.

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Министр подчеркнула, что "для введения новых санкций против России не потребуется полномасштабного вторжения, достаточно какого-либо нападения".