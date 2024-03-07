Швеция официально вступила в НАТО

Ночной кошмар Путина сбывается. Североатлантический союз пополнился еще одной страной-членом.

Североатлантический альянс продолжает расширяться на север. Швеция официально стала членом натовской семьи.

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Их все больше

О пополнении Альянса говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа США. Там говорится, что членов НАТО сейчас 32.

Напомним, что Швеция прошла достаточно тернистый путь, чтобы стать полноценным членом Альянса. В частности, вступление страны долго блокировала Анкара из-за разногласий в вопросе о свободе слова и вероисповедании.

Так, Турцию возмущало то, что Стокгольм неоднократно разрешал акции, на которых публично сжигали Коран – священное письмо мусульман.

Кроме того, Швеция долгое время являлась убежищем для преследуемой и признанной турками террористической Робочей партии Курдистана.

Последней, кто ратифицировал вступление Швеции, стала Венгрия. Орбан подписал соответствующий документ 5 марта.

Следует также отметить, что для полноправного членства страны в НАТО осталось сделать несколько формальных шагов. Об этом сказал премьер Швеции Ульф Кристерссон в комментарии местным СМИ. Речь идет о передаче ратификационных документов, официально завершит процедуру вступления. Это произойдет около 18:15 по киевскому времени.

Путин ошибся

Одной из причин начала войны в Украине российский диктатор называл нежелание иметь войска НАТО у своих границ. Именно поэтому он якобы настаивал на внеблоковом статусе Киева. В то же время, стремясь помешать расширению Альянса, Путин своими преступными действиями его ускорил. Ведь после российского вторжения в Украину Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО.

Отметим, что Финляндия стала 31-членом Североатлантического союза 4 апреля 2023 года.