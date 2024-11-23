Швейцария запретила поставки оружия в Польшу после обнаружения боеприпасов в Украине, – AP

Швейцарское правительство наложило запрет на экспорт военной техники польской компании. Это произошло после того, как выяснилось, что около 645 тысяч снарядов, произведенных в Швейцарии, были доставлены в Украину.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на AP. Согласно договору, польская компания имела право перепродавать боеприпасы только в Польше.

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Что известно о запрете экспорта боеприпасов в Польшу

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии сообщил о запрете экспорта в польскую компанию, ведь "риск перенаправления в Украину оценивается как слишком высокий".

Расследование было начато после того, как в ноябре прошлого года американское издание Defense One сообщило, что украинская компания получила 645 тысяч малокалиберных патронов для винтовок производства SwissP Defence, поставленных польским импортером UMO.

Расследование показало, что швейцарский производитель и польская компания подписали соглашение о перепродаже, согласно которому польская компания имеет право перепродавать боеприпасы только в Польше,

– говорится в сообщении.

Расследование установило, что польская компания "не выполнила контрактные обязательства, которые она взяла на себя перед швейцарским производителем, и боеприпасы оказались в Украине".

Обратите внимание! Согласно швейцарскому законодательству, экспорт военной техники, которая является собственностью Швейцарии или произведена в стране, в государства, находящиеся в состоянии войны, запрещен из-за соблюдения политики нейтралитета.