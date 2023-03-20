На фоне решения Гааги по Путину: все, что известно о визите Си Цзиньпина в Москву
Президент Китая Си Цзиньпин решил наведаться в Москву, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным. Важно, что эта поездка состоялась через несколько дней после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России.
В понедельник утром, 20 марта, стало известно, что борт с китайским лидером вылетел в Россию рейсом CCA060 (прибыл – около 12:00). В общем, все, что известно о визите Си Цзиньпина в Москву, читайте в этом материале 24 Канала.
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11:27 СМИ сообщили, что Си станет первым мировым лидером, который встретится с Путиным после того, как МУС выдал ордер на его арест.
Мы очень надеемся, что Китай не станет соучастником этой ужасной войны,
– также сказала в комментарии CNN госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.
01:55 По Сети начала активно распространяться информация о том, что Россия готовится к встрече китайского президента. В частности, на территории враждебного государства можно было увидеть билборды, на которых "горячо приветствуют Си Цзиньпина" в Москве.
Кроме того, президент России Владимир Путин опубликовал статью, в которой рассказал о "тесной китайско-российской дружбе".