На фоне решения Гааги по Путину: все, что известно о визите Си Цзиньпина в Москву

Президент Китая Си Цзиньпин решил наведаться в Москву, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным. Важно, что эта поездка состоялась через несколько дней после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России.

В понедельник утром, 20 марта, стало известно, что борт с китайским лидером вылетел в Россию рейсом CCA060 (прибыл – около 12:00). В общем, все, что известно о визите Си Цзиньпина в Москву, читайте в этом материале 24 Канала.

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Самолет с самим Си Цзиньпинем прибыл в аэропорт "Внуково" в России. Об этом сообщили кремлевские и китайские СМИ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков написал, что одной из тем встречи между президентами Китая и России будет "украинский вопрос".

11:27 СМИ сообщили, что Си станет первым мировым лидером, который встретится с Путиным после того, как МУС выдал ордер на его арест.

Мы очень надеемся, что Китай не станет соучастником этой ужасной войны,

– также сказала в комментарии CNN госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

Журналисты проинформировали, что самолет с президентом Китая прибыл в Москву. Вероятно, в аэропорт "Внуково". Однако впоследствии стало известно, что это приземлился не сам Си, а его сопровождение.В Китае впервые прокомментировали решение Гааги по выдаче ордера на арест Путина за его причастность к похищению детей. Там констатировали, что МУС должен занимать "справедливую" позицию и подчеркнули, что Пекин в дальнейшем будет "играть объективную и справедливую роль в украинском кризисе" и "конструктивную роль в мирных переговорах".В издании Financial Times предположили , что после встречи с российским президентом Си Цзиньпин поговорит с главой Украины Владимиром Зеленским. Собственно, это станет первым прямым контактом между украинским и китайским лидерами с 24 февраля 2022 – то есть с начала широкомасштабной войны.В Белом доме отреагировали на полет президента КНР в Москву. Там подчеркнули, что очень обеспокоены усилением дружеских отношений между Кремлем и Пекином, констатировав, что вмешательство Китая в войну может изменить динамику боевых действий.Российские СМИ обнародовали статью Си Цзиньпина, в которой он восхваляет Россию и рассказывает об отношениях между Пекином и Москвой. Конечно, в этом материале о войне в Украине он прямо не упоминает и называет её "кризисом".

01:55 По Сети начала активно распространяться информация о том, что Россия готовится к встрече китайского президента. В частности, на территории враждебного государства можно было увидеть билборды, на которых "горячо приветствуют Си Цзиньпина" в Москве.

Кроме того, президент России Владимир Путин опубликовал статью, в которой рассказал о "тесной китайско-российской дружбе".