Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления Лаврова

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига покинул зал пленарных заседаний ОБСЕ перед выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу МИД. Перед этим, в конце своего выступления, как передает ведомство, он назвал Лаврова военным преступником.

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Вслед за министром иностранных дел Украины зал покинули еще ряд иностранных министров и дипломатов.

В частности, на кадрах, которые опубликовало МИД, видно, что вслед за Сибигой покидают зал министры иностранных дел Польши и Чехии – Радослав Сикорский и Ян Липавский, которые ранее заявили, что не будут слушать выступление Лаврова на заседании Совета министров ОБСЕ.

Почему Лавров на ОБСЕ

Известно, что Лавров, хоть и находится под санкциями ЕС, но участвует в министерской встрече ОБСЕ на Мальте. Это первая его поездка в страну ЕС за время полномасштабной войны.

По информации СМИ, Лавров будет участвовать в обеде в первый день заседания ОБСЕ, но не будет присутствовать на ужине, темой которого будет российская агрессия против Украины.