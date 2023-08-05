Украина будет расширять масштаб ударов по военным объектам России, – Данилов

Алексей Данилов прокомментировал недавние спецоперации СБУ и ВМС Украины, в результате которых военные корабли России посетил "хлопок". Он дал понять, что вражеские цели сделают хорошую рекламу украинскому оружию.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал август особенно удачным месяцем для украинских охотников. Об этом он написал в своих соцсетях.

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Украина совершенствует свои дроны

Данилов заявил, что украинские боевые беспилотники и морские дроны с каждой боевой задачей становятся точнее, а их операторы – более опытными. Также растет эффективность боевого слаживания. По его словам, производители беспилотников получают возможности для усовершенствования тактико-технических характеристик своей продукции.

Далее – расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь. Российские цели – это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения,

– написал он.

Секретарь СНБО уверен, что украинский ВПК станет одним из основных мировых игроков. Ведь его техника прошла уникальное боевое испытание.

Что этому предшествовало