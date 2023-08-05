"Пожалуйста, заканчивайте с конфликтом": россияне ноют после атаки на танкер SIG

У россиян, как всегда бывает после подобных операций Украины, серьезно подгорает. В этот раз причиной истерики стал удар по танкеру SIG. Это событие серьезно разделило россиян – кто-то обвиняет Кремль в бездействии, кто-то просит бомбить Украину, а кто -то даже вспоминает о мире.

Самые яркие реакции россиян для вас собрал 24 Канал. Как граждане страны-террориста реагируют на удар по танкеру – читайте дальше.

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Что там пишут россияне

Последние 2 дня что-то не очень радуют россиян – сначала Украина удачно "минуснула" военный корабль "Оленегорский горняк", теперь же "под раздачу" попал подсанкционный танкер SIG. Скажем честно, такого разнообразия реакций мы не наблюдали давно. К примеру, один из комментаторов, кажется, начинает осознавать реальность.



Кажется, что-то в России начали подозревать / Скриншот

Дальше только лучше! Теперь, оказывается, украинцы якобы шакалы, потому что "посмели аж 2 дня подряд терроризировать российские корабли".



Первый комментатор более близок к реальности.

Теперь же повышаем градус неадекватности. Например, такой Александр призывает полностью закрыть все судоходство в Черном море. Только как оно поможет избежать ударов российским кораблям, которые нарушают международное право и заходят в территориальные воды Украины – неизвестно. Другие "гении современности" предлагают просто выключать свет на кораблях и осведомители.

И лучше – есть даже комментарии с просьбами "прекратить конфликт". Красноречивая реакция представителя страны, которая сравняла с землей десятки городов и сотни сел Украины, а теперь не знает, что делать из-за потери танкера, о котором большинство, по-видимому, по сей день и не слышало.

"Экологическая катастрофа" и другие маразмы от пропаганды

Российский пропагандист, называющий себя "военкором" вообще решил обвинить Украину в якобы намерении создать экологическую катастрофу в Черном море. А дальше традиционный вой о "теракте" и "гражданском судне". И конечно, куда без угроз.



"Военкор" угрожает Украине / Скриншот

Поддубный мог бы стать "звездой дня", но вдруг очнулся заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев. В своей маразматической манере он заявил, что нам мало ударов по Одессе и Измаилу, а Украине нужно устроить экологическую катастрофу на землях, которые заберет Польша. Возможно, после тяжелой пятницы экс-президент России забыл о том, как россияне взорвали Каховскую ГЭС, чем спровоцировали величайшую техногенную катастрофу в Европе за последние десятилетия.



Медведев снова разбрасывается угрозами / Скриншот

Главное об ударе по танкеру SIG

Сколько бы российские СМИ ни кричали о гражданском судне, факт остается фактом – танкер SIG, спущенный на воду еще в 2014 году, уже почти 4 года находится под американскими санкциями. Странные регалии для "гражданского судна" не так ли?

Дело в том, что именно этим танкером Россия поставляла авиационное топливо в Сирию. Именно поэтому США и наложили санкции на судно еще в 2019 году.

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что сейчас это судно поставляло горючее оккупантам, поэтому его атаковали надводным дроном в территориальных водах Украины. Глава спецслужбы подчеркнул, что цель абсолютно законна, а также он выдвинул условие россиянам – если хотят, чтобы такие атаки прекратились, то им нужно убираться из Украины.