Никаких территориальных претензий, – в Польше отреагировали на бред россиян о "планах на Львов"

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявления российских пропагандистов о том, что поляки якобы планируют "аннексировать часть Украины".

Во время выступления в польском Сейме в четверг, 25 апреля, политик назвал слова россиян ложью. Сикорский подчеркнул, что российские лидеры и пропагандисты таким образом хотят разделить поляков с украинцами.

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Россия врет

По словам польского министра, пропагандистам не удастся достичь своей цели и они "проиграют также и на этом фронте".

Россия врет на тему якобы польских планов аннексировать часть Украины. Донбасс – это Украина, Крым – это Украина, Львов, Волынь, древняя Восточная Галичина – это также Украина. Поэтому, повторяю так, чтобы это также услышали в Кремле (на украинском языке): Львов – это Украина,

– заявил Сикорский.

Присутствующие в зале депутаты поаплодировали в ответ на слова политика.

Гарантии безопасности

Сикорский также очертил настоящие направления внешней политики Польши. Он отметил, что Польша с целью повышения эффективности своих действий присоединилась к декларации стран G7 о гарантиях безопасности в отношении Украины.

Министр подчеркнул, что как соседняя страна, военный, гуманитарный и энергетический центр, она хочет участвовать в формировании этих обязательств, "а не наблюдать со стороны, как это делают другие".

По словам Сикорского, польские компании должны играть важную роль в восстановлении украинской экономики и инфраструктуры. Он подчеркнул, что для поддержки их усилий была создана должность Уполномоченного по вопросам восстановления Украины. Вскоре в Польше также начнет свою деятельность Представительство Управления ООН по обслуживанию проектов.

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