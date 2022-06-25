Сил недостаточно, – политолог оценил возможность военного давления России на Грузию

На днях в Грузии прошли протесты из-за отказа предоставить стране статус кандидата в ЕС. Граждане выступают против правительства, на которое влияет Россия. Но эксперты считают, что, несмотря на то, что Россия сейчас не может военно давить на Грузию, изменить власть в стране сейчас, вероятно, не выйдет.

Об этом 24 каналу рассказал грузинский политолог Гела Васадзе. По его словам, сейчас российские военные до сих пор находятся в Абхазии и так называемой "Южной Осетии".

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Но он подчеркнул, что российские военные там были постоянно. "Даже когда у них был дефицит военной силы в Украине, они ни откуда (с этих территорий Грузии – 24 канал) ничего не вывели", – сказал эксперт.

Но я считаю этот сценарий маловероятен хотя бы потому, что сил, которые там сконцентрированы, явно недостаточно для того, чтобы что-нибудь серьезное сделать в Грузии. А дополнительных резервов или ресурсов на Грузию у них нет,

– заявил Васадзе.

Добавим, что Грузия не получила статус кандидата в ЕС, хотя также подавала заявку. Тем не менее, Европейский Союз признал стремление Грузии стать членом ЕС и принял решение предоставить статус кандидата после согласования определенных моментов. В частности, речь идет о политическом единстве и воплощении реформ.

На днях в столице Грузии прошел антиправительственный митинг после отказа в предоставлении стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе. К участникам митинга обратился президент Владимир Зеленский и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Позиция Грузии по поводу войны в Украине: главное

Владимир Зеленский выступал в течение 4 месяцев войны перед многими парламентами и народами разных стран, однако в Грузию его не пригласили.

Президент страны Саломе Зурабишвили пожалела об этом. По ее мнению, когда идет война, нужно быть солидарными. Впоследствии грузинское правительство подало иск в Конституционный суд против президента.

По данным украинской разведки, Грузия отлаживает каналы контрабанды в Россию подсанкционных товаров. Однако впоследствии в Грузии опровергали данные разведки и упрекнули "за обвинения".

В целом, с первых дней войны в Украине грузинское правительство ведет себя довольно неоднозначно в вопросах, касающихся войны в Украине. К примеру, премьер-министр Иракли Гарибашвили заявлял, что Грузия не будет вводить против России санкции.

Однако народ Грузии поддерживает Украину и выходит на митинги. Один из таких был за отставку Гарибашвили из-за его позиции. Также многие грузинские добровольцы сейчас в рядах ВСУ воюют за Украину.

Президент страны Саломе Зурабишвили также занимает проукраинскую позицию, однако правящая партия парламента заблокировала ее выступление перед депутатами.

В апреле делегация грузинского парламента во главе с Шалвой Папуашвили посетили Украину и побывали в Буче и Ирпене, где российские оккупанты совершали жестокие военные преступления.

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