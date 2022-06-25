Про це 24 каналу розповів грузинський політолог Гела Васадзе. За його словами, зараз російські військові досі перебувають в Абхазії і так званій "Південній Осетії".

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Але він наголосив, що російські військові там були постійно. "Навіть коли в них був дефіцит військової сили в Україні, вони ні звідки (з цих територій Грузії – 24 канал) нічого не вивели". – сказав експерт.

Але я вважаю цей сценарій малоймовірний хоч б тому, що сил, які там сконцентровані, явно недостатньо для, щоб щось серйозне зробити в Грузії. А додаткових резервів чи ресурсів на Грузію в них немає,

– заявив Васадзе.

Додамо, що Грузія не отримала статусу кандидата в ЄС, хоч і також подавала заявку. Проте Європейський Союз визнав прагнення Грузії стати членом ЄС та ухвалив рішення надати статус кандидата після узгодження певних моментів. Зокрема мова йде про політичну єдність та втілення реформ.

Днями у столиці Грузії відбувся антиурядовий мітинг після відмови в наданні країні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. До учасників мітингу звернувся президент Володимир Зеленський та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Позиція Грузії щодо війни в Україні: головне

Володимир Зеленський виступав протягом 4 місяців війни перед багатьма парламентами та народами різних країн, однак до Грузії його не запросили.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі пошкодувала про це. На її думку, коли триває війна, потрібно бути солідарними. Згодом грузинський уряд подав позов до Конституційного Суду проти президентки.

За даними української розвідки, Грузія налагоджує канали контрабанди до Росії підсанкційні товари. Проте згодом в Грузії спростовували дані розвідки й дорікнули "за звинувачення".

Загалом з перших днів війни в Україні грузинський уряд поводить себе доволі неоднозначно у питаннях, які стосуються війни в Україні. Наприклад, прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі заявляв, що Грузія не вводитиме проти Росії санкції.

Однак народ Грузії підтримує Україну та виходить на мітинги. Один із таких був за відставку Гарібашвілі через його позицію. Також чимало грузинських добровольців зараз у лавах ЗСУ воюють за Україну.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі також займає проукраїнську позицію, однак правляча партія парламенту заблокувала її виступ перед депутатами.

У квітні делегація грузинського парламенту на чолі з Шалвою Папуашвілі відвідали Україну та побували в Бучі та Ірпені, де російські окупанти вчиняли жорстокі воєнні злочини.

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