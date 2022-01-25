Сил России не хватает для полномасштабного наступления, – эксклюзивное интервью с Вениславским

Главная тема последних дней – возможное вторжение российских войск в Украину. И президент, и секретарь СНБО успокаивают граждан, призывают не паниковать и отмечают, что ситуация под контролем. Однако украинцы хотят услышать что-то конкретнее.

Следовательно, почему украинцам не нужно паниковать, в эфире программы Елены Трибушной "Первые лица" пояснил представитель президента в Конституционном Суде, "слуга народа" Федор Вениславский. Он также прокомментировал эвакуацию дипломатов из Украины и непризнание Россией оккупированных территорий.

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О панике среди украинцев

Мы слышали от президента и секретаря СНБО, что ситуация под контролем, но, мне кажется, люди хотят услышать сейчас что-то конкретное. Почему мы сейчас должны не паниковать и к чему мы должны быть готовыми и как действовать в случае различных сценариев?

Паниковать не нужно по нескольким причинам. Во-первых, есть верховный главнокомандующий – президент Украины, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, есть сектор безопасности и военной разведки, которые четко понимают, что нам может грозить, с каких направлений эта угроза может существовать, как действовать.

Вооруженные силы Украины на сегодня готовы точно к отпору практически любой агрессии, потому что сравнивать Вооруженные силы Украины образца 2022 года и 2014 года – это вообще нет никаких оснований. Вспомним 2014 год.



Вооруженные силы готовы дать отпор / Фото 24 канала

Даже тогда наши Вооруженные силы, добровольческие формирования сумели восстановить значительную часть территориальной целостности Украины и остановить агрессора. Хотя и тогда Российская Федерация откровенно вводила свои фактически войска через границу и об этом говорят на всех уровнях. Это первое.

Второе – почему не нужно паниковать? Это именно то, чего от нас ожидает Путин.

Если рассмотреть анализы и наших разведчиков, и разведчиков западных партнеров, то они все практически единодушны – Путин не будет обеспечивать полномасштабное вторжение, понимая очень большое количество потерь.

Поэтому ему надо создать ситуацию в Украине такую, чтобы у него, скажем так, при необходимости вторжения потери были минимальными. Как это может быть достигнуто? Так, как мы сейчас наблюдаем.



Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать / Фото 24 канала

Почему президент призывает не паниковать? Потому что объективная ситуация и объективная картина в Украине за последний 2021 год, через месяц будет год, когда у нас у границ практически одинаковое количество вооруженных сил Российской Федерации. Тяжелой техники, вооружения, личного состава – количество не меняется.

В марте – апреле 2021 года, и в октябре, ноябре, декабре 2021 года – количество вооруженных сил примерно одинаковое. Эта такая истерия, которую мы наблюдаем в западных средствах информации и в разведывательных сообществах наших западных партнеров, я бы немного взвешенно к ней подходил.

Потому что наши западные партнеры – Соединенные Штаты Америки, европейские страны – в своих заявлениях, в своих оценках и особенно в сообщениях СМИ ориентируются на своих внутренних слушателей и наблюдателей, избирателей.

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Они должны продемонстрировать, что они видели угрозу, они сделали все, что можно было сделать и если угроза не произойдет, а в этом мы убеждены, что в ближайшее время оснований для дальнейшей эскалации нет, они скажут – мы сделали все, чтобы остановить Путина.

Но еще раз подчеркиваю: вооруженных сил Российской Федерации на сегодня для того, чтобы начать полномасштабное вторжение, – точно не хватает.

Паритет между Вооруженными силами Украины и вооруженными силами Российской Федерации на сегодня в пользу Вооруженных сил Украины – это во-первых, а во-вторых, для того, чтобы начать масштабное вторжение, необходимо иметь преимущество в живой силе. Есть разные оценки, но это должно быть как минимум в 2 – 3 раза больше. Это означает, что войск на границе с Украиной должно быть не 120 – 140 тысяч, а 400 тысяч и больше.

Поэтому точно оснований для паники нет и цель Путина – это экономическая дестабилизация. Он ее достигает, в частности повышением ставок и распространением панических настроений, информационной кампанией, кибератаками, минированием по всей территории Украины, где мы видим, что это координируется с Российской Федерации.

Это все в комплексе является гибридной войной. Которая имеет целью ослабить Украину, привести к какой-то внутренней дестабилизации и потом на фоне таких внутренних неурядиц, Путин может воспользоваться и расширить агрессию.

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Об эвакуации дипломатов из Украины

Если нет оснований, как вы говорите, сейчас думать о том, что вторжение возможно в ближайшие дни, почему тогда западные посольства вывозят дипломатов?

Дело в том, что есть разные варианты поведения международных правил, внешнеполитической деятельности. Если бы было так, что они действительно вывозят своих дипломатов, то действительно были бы основания больше волноваться. На сегодняшний день мы имеем немного другую картину – Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Австралия заявили о том, что их работники могут покинуть территорию Украины, но принудительной эвакуации нет. Это с одной стороны.

С другой стороны – им также надо демонстрировать для своих избирателей, что они беспокоятся о гражданах Соединенных Штатов Америки, Великобритании.

Они принимают все меры, если есть даже какая-то малейшая угроза. А учитывая ту, скажем, информационную массированную кампанию и в Украине, и в СМИ Европы, то они обосновывают, что, да, реальная угроза, которая может в любое время быть реализована, поэтому они пытаются принимать какие-то меры.

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Но это надо оценивать если бы мы действовали в их условиях, если бы мы действительно видели такую информационную картину, то, наверное, правительство Украины также бы беспокоилось о своих гражданах и рекомендовало им покинуть территорию, которая является достаточно проблематичной в вопросе вероятных сценариев развития событий.

Если вы говорите, что более 100 тысяч российских войск на границах недостаточно для полномасштабного вторжения, может ли быть их достаточно для того, чтобы, например, активировать какой-то конкретный отдельно взять регион?

По разным оценкам, на границах сейчас есть 140 – 150 тысяч военнослужащих Российской Федерации. Но надо понимать, что это мы имеем такое скопление войск по всему периметру фактически Украины – от Крыма и заканчивая нашими западными границами с Республикой Беларусь.



Вениславский: "На границах есть 140 – 150 тысяч военнослужащих России" / Фото Getty Images

То есть это и на территории Беларуси, и на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, в Крыму, в Ростовской области, то есть по всему периметру какой-то ударной группировки нет.

То есть есть отдельные расположенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации, но боевого ударного сгруппирования сил сейчас точно нет.

Поэтому говорить о том, что может быть какая-то точечная атака на какие-то конкретные города – на это оснований точно нет.

О непризнании Россией оккупированных территорий

Возможно, атака ждет где-то в другом месте, например, со стороны Государственной думы Российской Федерации в виде признания так называемых республик на территории Донецкой и Луганской областей?

Я согласен с тем, что инициатива депутатов Госдумы о признании временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей как отдельных субъектов является составной гибридной войны Российской Федерации. Что это режиссируется из одного центра – также сомнения нет.

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Выгодно ли Российской Федерации признавать независимость в этих двух квазиобразованиях? Я убежден, что по состоянию на сейчас – точно нет. Потому что это накладывает с одной стороны на Российскую Федерацию дополнительные определенные обязательства уже перед этими субъектами, если они их признают.

А с другой стороны, мы сейчас на всех уровнях дипломатических переговоров от Российской Федерации слышим лишь то, что они хотят выполнения минских договоренностей. Как только будет сделан шаг по признанию боевиков – это сразу фактически снимает все вопросы с Минска.



Вениславский: "Чтобы начать масштабное вторжение, необходимо иметь преимущество в живой силе" / Фото 24 канала

Минские договоренности сразу перестают существовать, потому что теряется сущность этих минских переговоров и восстановление территориальной целостности, мира на Донбассе и прекращения войны между Украиной и Россией.

Я думаю, это лишь также один из элементов поднятия ставок. Но это ничем не завершится. Я убежден, что Российская Федерация точно не признает в ближайшее время субъектность боевиков как независимых суверенных образований.

Об ультиматуме Западу Кремлем

То есть то, что сейчас происходит, это Путин нагнетает ситуацию для того, чтобы иметь больше рычагов на победу над тем же Западом?

Однозначно, здесь на самом деле быть убежденным, что в голове Путина, никто не может, потому что, к большому сожалению, есть много оснований сомневаться в том, что там все нормально.

Но надо понимать, что это действительно поднятие очередных ставок и оценивать их необходимо в комплексе. Потому что Путин словами первого заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова озвучил определенный ультиматум.

Этот ультиматум был отброшен фактически по всем направлениям на всех уровнях, куда он адресовался.

Лавров заявил, что они ожидают на этой неделе письменных ответов от Соединенных Штатов Америки на свой ультиматум. Мы уже четко понимаем, каким будет этот ответ.

Он не будет касаться точно тех уступок, которых ожидает Российская Федерация, поэтому это такая достаточно опасная ситуация как раз в этом направлении. Потому что Путин сам себя загоняет в определенный угол, из которого будет очень мало вариантов выхода, и надо будет снова поднимать ставки.

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А поднятие ставок может быть не только нагнетанием на границе с Украиной или очередные провокации, надо помнить, что уже заявили и Путин, и его сторонники, что они рассматривают и Кубу как площадку для шантажа тех же США, Венесуэлу. Понимаете, тут такая геополитическая игра, которая касается и Украины.

Но говорить о том, что Путин "уже все получил", я здесь не согласен, потому что Путин хочет войти в историю тем, что он восстановил Советский Союз, и об этом говорят на всех уровнях все эксперты. А сейчас без Украины восстановить Советский Союз точно невозможно.



Путин стремится восстановить СССР / Фото Getty Images

Однако здесь обратный эффект происходит. Потому что, чем больше Путин поднимает ставки, тем больше сплачивается украинский народ. Если посмотреть на данные социологических исследований, мы видим, что готовность отстаивать суверенитет, территориальную целостность в Украине растет с каждым днем.

На фоне обострений граждане Украины, напротив, готовы с оружием в руках отстаивать независимость.

Я думаю, что мы как народные депутаты Украины этому также способствуем, давая соответствующие законодательные основания. Я надеюсь, что на этой неделе (до 29 января – 24 канал) мы примем закон о внесении изменений в закон Украины об основах национального сопротивления и расширим возможности вооружения добровольческих формирований территориальной обороны, территориальных общин.

Я думаю, это также такой мощный сдерживающий фактор на сегодня.

О системе "гражданской обороны"

Если никто не знает, что в голове Путина, то мы не можем исключать того, что завтра может быть что-то страшное и опасное. Например, они ударят по какой-то критической инфраструктуре. Если в Киеве исчезнет связь, что делать?

К большому сожалению, Украина за время Независимости лишь разрушила ту систему "гражданской обороны", которая существовала во время Советского Союза, где людей информировали, где расположены бомбоубежища. Что необходимо делать и так далее.

Но сейчас как раз над этим мы работаем, восстанавливаем эту систему, совершенствуем законодательство о мобилизации. То есть система оповещения населения о каких-то угрозах работает. Граждане будут проинформированы, она проверена.

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Непонятно что это такое, если не сирена?

В том числе и сирена и другие средства оповещения. Мы должны понимать, что есть система органов исполнительной власти вертикальная – Кабмин, областные государственные администрации, районные государственные администрации. У каждого из этих руководителей соответствующего уровня есть протокол действий на случай обострения. Этот протокол действий предусматривает средства оповещения населения.



Вениславский: "Чем больше Путин поднимает ставки, тем больше сплачивается украинский народ" / Фото 24 канала

Нам политические оппоненты вменяют, что необходимо сейчас проводить мобилизацию, готовить, рассказывать населению и так далее. Однако если будем сейчас идти именно таким путем, то будем играть на том поле, которое нам нарисовал Путин и его военно-политическое руководство.

Мы уже имеем, к большому сожалению то, что во время всей этой информационной истерии, курс доллара к гривне вырос. И нет экономической подоплеки для этого, это составляющая психологической паники, когда граждане начинают думать, что делать – снимать деньги, менять доллары и так далее. Это все и является целью Путина.

Президент абсолютно правильно говорит. Сейчас оснований для паники точно нет. В ближайшее время ожидать какого-то обострения эскалации оснований также нет.

Я в одном из интервью сказал, что наши разведчики абсолютно держат руку на пульсе, если они будут понимать, что есть угроза реального расширения, то эта информация будет доведена до высшего руководства государства как минимум за 10 дней, за 2 недели. Поэтому, граждане Украины будут проинформированы сразу.