Відтак, чому українцям не потрібно панікувати, в ефірі програми Олени Трибушної "Перші особи" пояснив представник президента в Конституційному Суді, "слуга народу" Федір Веніславський. Він також прокоментував евакуацію дипломатів з України та невизнання Росією окупованих територій.

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Про паніку серед українців

Ми чули від президента і секретаря РНБО, що ситуація під контролем, але, мені здається, люди хочуть почути зараз щось конкретне. Чому ми зараз маємо не панікувати і до чого ми маємо бути готовими і як діяти в разі різних сценаріїв?

Панікувати не потрібно з кількох причин. По-перше, є верховний головнокомандувач – президент України, є головнокомандувач Збройних сил України, є сектор безпеки і оборонної розвідки, які чітко розуміють, що нам може загрожувати, з яких напрямків ця загроза може існувати, як діяти.

Збройні сили України на сьогодні готові точно до відсічі практично будь-якої агресії, тому що порівнювати Збройні сили України зразка 2022 року і 2014 року – це взагалі немає жодних підстав. Згадаймо 2014 рік.



Збройні сили готові дати відсіч / Фото 24 каналу

Навіть тоді наші Збройні сили, добровольчі формування зуміли відновити значну частину територіальної цілісності України і зупинити агресора. Хоча і тоді Російська Федерація відверто вводила свої фактично війська через кордон і про це говорять на всіх рівнях. Це перше.

Друге – чому не потрібно панікувати? Це саме те, чого від нас очікує Путін.

Якщо розглянути аналізи і наших розвідників, і розвідників західних партнерів, то вони всі практично одностайні – Путін не буде забезпечувати повномасштабне вторгнення, розуміючи дуже велику кількість втрат.

Тому йому треба створити ситуацію в Україні таку, щоб в нього, скажімо так, при необхідності вторгнення втратити були мінімальними. Як це може бути досягнуто? Так, як ми зараз спостерігаємо.



Володимир Зеленський закликав українців не панікувати / Фото 24 каналу

Чому президент закликає не панікувати? Тому що об'єктивна ситуація і об'єктивна картина в Україні за останній 2021 рік, через місяць буде рік, коли в нас біля кордонів практично однакова кількість збройних сил Російської Федерації. Важкої техніки, озброєння, особового складу – кількість не змінюється.

У березні – квітні 2021 року, і в жовтні, листопаді, грудні 2021 року – кількість збройних сил приблизно однакові. Оця така істерія, яку ми спостерігаємо в західних засобах інформації і в розвідувальних співтовариствах наших західних партнерів, я б трохи зважено до неї підходив.

Тому що наші західні партнери – Сполучені Штати Америки, європейські країни – в своїх заявах, в своїх оцінках і особливо в повідомленнях ЗМІ – орієнтуються на своїх внутрішніх слухачів і спостерігачів, на виборців.

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Вони повинні продемонструвати, що вони бачили загрозу, вони зробили все, що можна було зробити і якщо загроза не відбудеться, а у цьому ми переконані, що найближчим часом підстав для подальшої ескалації немає, вони скажуть – ми зробили все, щоб зупинити Путіна.

Але ще раз підкреслюю: збройних сил Російської Федерації на сьогодні для того, щоб розпочати повномасштабне вторгнення, – точно не вистачає.

Паритет між Збройними силами України і збройними силами Російської Федерації на сьогодні на користь Збройних сил України – це по-перше, а по-друге, для того, щоб розпочати масштабне вторгнення, необхідно мати перевагу в живій силі. Є різні оцінки, але це має бути щонайменше у 2 – 3 рази більше. Це означає, що військ на кордоні з Україною має бути не 120 – 140 тисяч, а 400 тисяч і більше.

Тому точно підстав для паніки немає і мета Путіна – це економічна дестабілізація. Він її досягає, зокрема підвищенням ставок і розповсюдженням панічних настроїв, інформаційною кампанією, кібератаками, мінуванням по всій території України, де ми бачимо, що це координується з Російської Федерації.

Це все в комплексі є гібридною війною. Яка має на меті послабити Україну, призвести до якоїсь внутрішньої дестабілізації і потім на фоні таких внутрішніх негараздів, Путін може скористатися і розширити агресію.

Повне інтерв'ю з Федором Веніславський у програмі "Перші особи": дивіться відео

Про евакуацію дипломатів з України

Якщо немає підстав, як ви кажете, зараз думати про те, що вторгнення можливе найближчими днями, чому тоді західні посольства вивозять дипломатів?

Річ у тім, що є різні варіанти поведінки міжнародних правил, зовнішньополітичної діяльності. Якби було так, що вони дійсно вивозять своїх дипломатів, то дійсно були б підстави більше хвилюватись. На сьогодні ми маємо трохи іншу картину – Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Австралія заявили про те, що їхні працівників можуть залишити територію України, але примусової евакуації немає. Це з одного боку.

З іншого боку – їм також треба демонструвати для своїх виборців, що вони турбуються про громадян Сполучених Штатів Америки, Великої Британії.

Вони вживають всіх заходів, якщо є навіть якась найменша загроза. А зважаючи на ту, скажімо, інформаційну масовану кампанію і в Україні, і в ЗМІ Європи, то вони обґрунтовують, що, так, реальна загроза, яка може в будь-який час бути реалізована, тому вони намагаються вживати якихось заходів.

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Але це треба оцінювати якби ми діяли в їхніх умовах, якби ми бачили дійсно таку інформаційну картину, то, напевно, уряд України також би турбувався про своїх громадян і рекомендував їм залишити територію, яка є достатньо проблематично у питанні ймовірних сценаріїв розвитку подій.

Якщо ви кажете, що понад 100 тисяч військ російських на кордонах недостатньо для повномасштабного вторгнення, чи може бути їх достатньо для того, щоб, наприклад, активувати якийсь конкретний окремо взяти регіон?

За різними оцінками, на кордонах зараз є 140 – 150 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Але треба розуміти, що це ми маємо таке скупчення військ по всьому периметру фактично України – від Криму і закінчуючи нашими західними кордоном з Республікою Білорусь.



Веніславський: "На кордонах є 140 – 150 тисяч військовослужбовців Росії" / Фото Getty Images

Тобто це і на території Білорусі, і на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей, в Криму, в Ростовській області, тобто по всьому периметру якогось ударного угруповання немає.

Тобто є окремі розташовані підрозділи збройних сил Російської Федерації, але бойового ударного згруповання сил зараз точно немає.

Тому говорити про те, що може бути якась точкова атака на якісь конкретні міста – на це підстав точно немає.

Про невизнання Росією окупованих територій

Можливо, атака чекає десь в іншому місці, наприклад, з боку Державної думи Російської Федерації у вигляді визнання так званих республік на території Донецької та Луганської областей?

Я згідний з тим, що ініціатива депутатів Держдуми щодо визнання тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей як окремих суб'єктів є складовою гібридної війни Російської Федерації. Що це режисується з одного центру – також сумніву немає.

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Чи вигідно Російській Федерації визнавати незалежність у цих двох квазіутвореннях? Я переконаний, що станом на зараз – точно ні. Тому що це накладає з одного боку на Російську Федерацію додаткові певні зобов'язання вже перед цими суб'єктами, якщо вони їх визнають.

А з іншого боку, ми зараз на всіх рівнях дипломатичних перемовин від Російської Федерації чуємо лише те, що вони хочуть виконання мінських домовленостей. Як тільки буде зроблено крок щодо визнання бойовиків – це одразу фактично знімає всі питання з Мінська.



Веніславський: "Щоб розпочати масштабне вторгнення, необхідно мати перевагу в живій силі" / Фото 24 каналу

Мінські домовленості одразу перестають існувати, тому що втрачається сутність цих мінських перемовин і відновлення територіальної цілісності, миру на Донбасі і припинення війни між Україною і Росією.

Я думаю, це лише також один із елементів підняття ставок. Але це нічим не завершиться. Я переконаний, що Російська Федерація точно не визнає найближчим часом суб'єктність бойовиків як незалежних суверенних утворень.

Про ультиматум Заходу Кремлем

Тобто те, що зараз відбувається, це Путін нагнітає ситуацію для того, щоб мати більше важелів на перемогу над тим самим Заходом?

Однозначно, тут насправді бути переконаним, що в голові Путіна, ніхто не може, тому що, на превеликий жаль, є багато підстав сумніватися в тому, що там все нормально.

Але треба розуміти, що це дійсно підняття чергових ставок і оцінювати їх необхідно у комплексі. Тому що Путін словами першого заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Рябкова озвучив певний ультиматум.

Цей ультиматум був відкинутий фактично по всіх напрямках на всіх рівнях, куди він адресувався.

Лавров заявив, що вони очікують на цьому тижні письмових відповідей від Сполучених Штатів Америки на свій ультиматум. Ми вже чітко розуміємо, якою буде ця відповідь.

Вона не буде стосуватися точно тих поступок, яких очікує Російська Федерація, тому це така достатньо небезпечна ситуація якраз в цьому напрямку. Тому що Путін сам себе заганяє в певний кут, з якого буде дуже мало варіантів виходу, і треба буде знову підіймати ставки.

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А підняття ставок може бути не лише нагнітанням на кордоні з Україною або чергові провокації, треба пам'ятати, що вже заявили і Путін, і його прибічники, що вони розглядають і Кубу як майданчик для шантажу тих же США, Венесуелу. Розумієте, тут така геополітична гра, яка стосується і України.

Але говорити про те, що Путін "вже все отримав", я тут не згоден, тому що Путін хоче увійти в історію тим, що він відновив Радянський Союз, і про це говорять на всіх рівнях всі експерти. А зараз без України відновити Радянський Союз точно неможливо.



Путін прагне відновити СРСР / Фото Getty Images

Однак тут зворотний ефект відбувається. Тому що, чим більше Путін підіймає ставки, тим більше згуртовується український народ. Якщо подивитися на дані соціологічних досліджень, ми бачимо, що готовність відстоювати суверенітет, територіальну цілісність в Україні зростає з кожним днем.

На тлі загострень громадяни України, навпаки, готові зі зброєю в руках відстоювати незалежність.

Я думаю, що ми як народні депутати України цьому також сприяємо, даючи відповідні законодавчі підґрунтя. Я сподіваюсь, що на цьому тижні (до 29 січня – 24 канал) ми ухвалимо закон про внесення змін до закону України про основи національного спротиву і розширимо можливість озброєння добровольчих формувань територіальної оборони, територіальних громад.

Я думаю, це також такий потужний стримувальний чинник на сьогодні.

Про систему "цивільної оборони"

Якщо ніхто не знає, що в голові Путіна, то ми не можемо виключати того, що завтра може бути щось страшне та небезпечне. Наприклад, вони вгатять по якісь критичній інфраструктурі. Якщо в Києві зникне зв'язок, що робити?

На превеликий жаль, Україна за час Незалежності лише зруйнувала ту систему "цивільної оборони", яка існувала під час Радянського Союзу, де людей інформували, де розташовані бомбосховища. Що необхідно робити і так далі.

Але зараз якраз над цим ми працюємо, відновлюємо цю систему, удосконалюємо законодавство про мобілізацію. Тобто система оповіщення населення про якісь загрози працює. Громадяни будуть проінформовані, вона перевірена.

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Незрозуміло що це таке, якщо не сирена?

Зокрема і сирена та інші засоби оповіщення. Ми повинні розуміти, що є система органів виконавчої влади вертикальна – Кабмін, обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації. В кожного з цих керівників відповідного рівня є протокол дій на випадок загострення. Цей протокол дій передбачає засоби оповіщення населення.



Веніславський: "Чим більше Путін піднімає ставки, тим більше згуртовується український народ" / Фото 24 каналу

Нам політичні опоненти закидають, що необхідно зараз проводити мобілізацію, готувати, розповідати населенню і так далі. Однак якщо будемо зараз іти саме таким шляхом, то будемо грати на тому полі, яке нам намалював Путін і його військово-політичне керівництво.

Ми вже маємо, на превеликий жаль те, що під час усієї цієї інформаційної істерії, курс долара до гривні зріс. І немає економічного підґрунтя для цього, це складова психологічної паніки, коли громадяни починають думати, що робити – знімати гроші, міняти долари і так далі. Це все і є метою Путіна.

Президент абсолютно правильно говорить. Зараз підстав для паніки точно немає. Найближчим часом очікувати якогось загострення ескалації підстав також немає.

Я в одному з інтерв'ю сказав, що наші розвідники абсолютно тримають руку на пульсі, якщо вони будуть розуміти, що є загроза реального розширення, то ця інформація буде доведена до вищого керівництва держави щонайменше за 10 днів, за 2 тижні. Отже, громадяни України будуть проінформовані також одразу.