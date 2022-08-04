Сильные взрывы слышали в Харькове, также оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь

В Харькове местные жители услышали новые взрывы. Также российские оккупанты снова атаковали Никополь.

Информацию об атаке на Никополь сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко. Перед этим поздно вечером 3 августа во время тревоги взрывы слышали в Чугуеве.

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В Харькове и Никополе снова взрывы

Обстрелян город Никополь,

– написал Евтушенко.

Он также сообщил ориентировочно в 01:36 4 августа, что соответствующие службы уже устраняют последствия атаки.

Суспільне написало ориентировочно в 01:36 4 августа, что взрывы прогремели в Харькове.

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