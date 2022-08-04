Сильные взрывы слышали в Харькове, также оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь

4 августа 2022 , 01:40
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В Харькове местные жители услышали новые взрывы. Также российские оккупанты снова атаковали Никополь.

Информацию об атаке на Никополь сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко. Перед этим поздно вечером 3 августа во время тревоги взрывы слышали в Чугуеве

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В Харькове и Никополе снова взрывы

Обстрелян город Никополь,
написал Евтушенко.  

Он также сообщил ориентировочно в 01:36 4 августа, что соответствующие службы уже устраняют последствия атаки. 

Суспільне написало ориентировочно в 01:36 4 августа, что взрывы прогремели в Харькове. 

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Автор: Діана Квасневська