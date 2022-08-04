Сильные взрывы слышали в Харькове, также оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь
4 августа 2022 , 01:40Читати новину українською
В Харькове местные жители услышали новые взрывы. Также российские оккупанты снова атаковали Никополь.
Информацию об атаке на Никополь сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко. Перед этим поздно вечером 3 августа во время тревоги взрывы слышали в Чугуеве.
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В Харькове и Никополе снова взрывы
Обстрелян город Никополь,
– написал Евтушенко.
Он также сообщил ориентировочно в 01:36 4 августа, что соответствующие службы уже устраняют последствия атаки.
Суспільне написало ориентировочно в 01:36 4 августа, что взрывы прогремели в Харькове.
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- Вечером 3 августа Олег Синегубов сообщил, что в ближайшие дни российские захватчики могут усилить обстрелы Харькова и области.
- Перед этим взрывы в Харькове прогремели на рассвете 3 августа. Тогда мэр города Игорь Терехов сообщил о "прилете" в Холодногорском районе города, и в инфраструктурный объект в Новобаварском районе. К счастью, никто не поранился.
- 31 июля российские оккупанты выпустили до 50 снарядов из "Града" по Никополю. Также ударили двумя ракетами.
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