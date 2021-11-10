Силовики не пропускают мигрантов с границы обратно в Беларусь: появилось видео

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин опубликовал видео с мигрантами с границы. На кадрах видно, как белорусские силовики отталкивают нелегалов.

Нелегалы с польской границы пытались вернуться в Беларусь. Однако силовики не пропустили их обратно.

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Толпа может стать опасной

Спикер министра-координатора спецслужб убежден, что такие действия белорусских пограничников сделают толпу мигрантов опаснее и агрессивнее, ведь люди фактически оказались в тупике.

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Также по словам Станислава Жарина, события на границе еще раз доказали, что решение о закрытии пункта пропуска "Кузница" было правильным.

Это также свидетельствует о правильности решения пограничной службы о закрытии пограничного перехода,

– заявил Жарин.

Также спикер министра-координатора спецслужб добавил, что действия Беларуси создают дополнительные риски для Польши.

Ситуация с мигрантами на границе Беларуси и Польши: главное

8 ноября 2021 года в Беларуси колонна мигрантов двинулась к польской границе. По разным данным там было от 1 500 до 5 000 человек.

Из-за этого Польша для дополнительной охраны разместила на границе 12 000 военных. О дополнительной охране границы с Беларусью говорят и в Литве.

МИД Литвы и Еврокомиссия призвали ЕС ввести санкции против аэропортов, через которые в Беларусь попадают нелегалы.

Ситуацию на границе Польши и Беларуси обсудили на заседании СНБО 10 ноября. На нем приняли решение об усилении контроля украинско-белорусской границы.