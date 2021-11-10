Силовики не пропускают мигрантов с границы обратно в Беларусь: появилось видео
Источник:твитер Станислава Жарина
Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин опубликовал видео с мигрантами с границы. На кадрах видно, как белорусские силовики отталкивают нелегалов.
Нелегалы с польской границы пытались вернуться в Беларусь. Однако силовики не пропустили их обратно.
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Толпа может стать опасной
Спикер министра-координатора спецслужб убежден, что такие действия белорусских пограничников сделают толпу мигрантов опаснее и агрессивнее, ведь люди фактически оказались в тупике.
Белорусские силовики не пускают мигрантов обратно: возмутительное видео
Также по словам Станислава Жарина, события на границе еще раз доказали, что решение о закрытии пункта пропуска "Кузница" было правильным.
Это также свидетельствует о правильности решения пограничной службы о закрытии пограничного перехода,
– заявил Жарин.
Также спикер министра-координатора спецслужб добавил, что действия Беларуси создают дополнительные риски для Польши.Обратите внимание! Пропускной пункт "Кузница" на польско-белорусской границе прекратил работу с 7:00 9 ноября. Из-за этого на другом пункте, "Бобровниках", образовались очереди из фур. В 25-километровой пробке водители грузовиков ждут почти по 39 часов.
Ситуация с мигрантами на границе Беларуси и Польши: главное
- 8 ноября 2021 года в Беларуси колонна мигрантов двинулась к польской границе. По разным данным там было от 1 500 до 5 000 человек.
- Из-за этого Польша для дополнительной охраны разместила на границе 12 000 военных. О дополнительной охране границы с Беларусью говорят и в Литве.
- МИД Литвы и Еврокомиссия призвали ЕС ввести санкции против аэропортов, через которые в Беларусь попадают нелегалы.
- Ситуацию на границе Польши и Беларуси обсудили на заседании СНБО 10 ноября. На нем приняли решение об усилении контроля украинско-белорусской границы.