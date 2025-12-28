Силы беспилотных систем уничтожили "спецуру" российского ГРУ: более 50 убитых, десятки раненых

Украинские военные нанесли удар по спецназовцам Главного разведывательного управления России во временно оккупированной части Донецкой области. Более 120 россиян погибли или получили ранения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Сколько россиян удалось ликвидировать?

Командующий СБС ВСУ сообщил, что в ночь на пятницу, 26 декабря, бойцы 1-го отдельного центра беспилотных систем провели спланированную операцию в населенном пункте Бердянске временно оккупированной Донецкой области.

Более 120 спецназовцев 14 бригады спецназначения ГРУ России ликвидировано/разорвано в результате спланированной и проведенной ночью 26 декабря Птицами 1 ОЦ СБС операции,

– говорится в сообщении.

Благодаря разведывательно-ударной операции по командному пункту и местам дислокации личного состава оккупанта погиб 51 спецназовец, еще 74 человека получили ранения, количество пропавших без вести пока неизвестно.

"14 обр ГРУ рф- спецчасть из Уссурийска, назначение которой – разведка и специальные операции для ГРУ России. Глаза и Жало- червячий ужас", – добавил "Мадяр".

Кадры удара по спецназовцам ГРУ: смотрите видео

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что той же ночью Силы обороны Украины поразили цели противника на временно оккупированной территории Донецкой области. Оккупанты имели потери в логистических объектах и живой силе.

Что удалось атаковать раньше?

Недавно под удар СБС попал химзавод "Дорогобуж" в Смоленской области России. Предприятие специализируется на производстве продукции, которая используется для изготовления взрывчатых веществ.

До этого дроны также ударили по предприятиям "Акрон" в Великом Новгороде и уже вышеупомянутом "Дорогобуже" в Смоленской области. На заводе под Новгородом изготовляли азотную кислоту, аммиак и аммиачную селитру.

Напомним, что еще в начале декабря под удар 1-го отдельного Центра СБС, 9-го батальона "Кайрос" 414 ОБр "Птицы Мадьяра" и ГУР попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод и металлургический комбинат в Алчевске.

Еще раньше украинские защитники за три дня уничтожили сразу три российские зенитные ракетные комплексы "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Общие потери врага оцениваются в примерно 60 миллионов долларов.

К слову, целом в этом месяце Силы беспилотных систем ликвидировали почти в 1,5 раз больше живой силы противника, по сравнению с ноябрем. Средний показатель уничтожения составил 415 оккупантов за сутки.