Силы обороны и безопасности ударили по военным объектам в Белгороде, – источники

Белгород сегодня днем посетил яркий "хлопок". Как оказалось, его отправили туда украинские защитники.

Днем 30 декабря в Белгороде прогремели мощные взрывы, в том числе в центре города. Источники 24 Канала в спецслужбах сообщили, что это работа украинских Сил обороны и безопасности.

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"Месть" за массированные удары

В спецслужбах уточнили, что украинские силы ударили по военным объектам в Белгороде. В то же время, там добавили, что в результате непрофессиональных действий российской ПВО в городе есть разрушение гражданской инфраструктуры.

Источники "РБК-Украина" отметили, что "хлопок" в Белгороде – следствие постоянных обстрелов украинских городов и их мирных жителей.

Напомним, что 29 декабря утром Россия совершила самую массированную атаку Украины с воздуха, использовав более сотни крылатых ракет. По состоянию на 14:00 30 декабря известно, что этот удар унес жизни 39 украинцев. В общей сложности пострадали 159 человек.

Что происходит в Белгороде

Сегодня днем в российском Белгороде раздались взрывы. В 14:40 по местному времени сработала сирена воздушной тревоги, а к жителям города обратилось российское МЧС. Жителей призвали отключить электроэнергию, перекрыть газ, воду и закрыть окна, а также взять с собой вещи первой необходимости и спуститься в ближайшие укрытия.

Позже местные жители в соцсетях начали рассказывать, что с мест попаданий поднимается черный дым. Также в пабликах утверждали, что под ударом оказался центр города и якобы есть попадание в жилищный сектор.

В сети появились видео доказательства того, что россияне изрядно испугались воздушной атаки. Те, кого она застала на улице, падали на землю и кричали.

Тем временем российские власти сообщают о 12 погибших и 108 пострадавших. Они утверждают, что это "сильнейший за все время войны" обстрел Белгорода. Кроме того, оккупанты говорят об обстрелах Шебекино и Уразово.

По состоянию на данный момент тревогу в городе отменили.

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