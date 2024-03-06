Ночью оккупанты выпустили по Украине 42 "Шахеда": в ПС рассказали, сколько удалось сбить
Источник:Воздушные силы
В ночь на 6 марта оккупанты выпустили по Украине 42 ударных дрона. Украинские защитники смогли уничтожить почти все.
Противник продолжает нарушать международные законы и правила ведения войны, используя тактику террора, осуществляя ракетные и авиационные удары. Эти атаки нацелены не только на военные объекты, но и на многочисленные гражданские объекты в нашей стране.
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Враг в очередной раз атаковал Украину "Шахедами"
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, используя БпЛА типа "Шахед". Силы обороны успешно уничтожили 38 из 42 дронов.
"Шахедами" атаковали с четырех направлений – Чауда, Балаклава, Крым; Курская область, Приморско-Ахтарск, Россия.
Ударные беспилотники были сбиты в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей.
Ночью 6 марта сбили 38 "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил
В командовании Воздушных сил ВСУ добавили, что, кроме "Шахедов", они атаковали Украину еще и пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области.
В Воздушных силах сообщили, что к отражению ночной атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы.
Информация о возможных пострадавших и повреждениях объектов инфраструктуры уточняется.
Что известно о ночной атаке “Шахедов”
- Около одиннадцати вечера 5 марта в Одессе были слышны взрывы. Перед тем в командовании Воздушных сил предупреждали о движении дронов-камикадзе типа "Шахед" в направлении города.
- Под ударом также оказались Сумы и в ночь на 6 марта российские военные атаковали город "Шахедами", в результате чего зафиксировано сразу три попадания и пострадавшие. Впрочем, в областной военной администрации не привели подробностей относительно масштаба разрушений и количества пострадавших, заметив, что эти данные уточняют.
- В Воздушных силах ВС Украины информировали, что беспилотники в Хмельницкой области атаковали Староконстантинов и продолжили двигаться на запад. Воздушную тревогу объявили также в Тернопольской, Ровенской, Львовской и Житомирской областях.
- Примерно в 3:10 Воздушные силы объявили отбой воздушной тревоги.