Ночью оккупанты выпустили по Украине 42 "Шахеда": в ПС рассказали, сколько удалось сбить

В ночь на 6 марта оккупанты выпустили по Украине 42 ударных дрона. Украинские защитники смогли уничтожить почти все.

Противник продолжает нарушать международные законы и правила ведения войны, используя тактику террора, осуществляя ракетные и авиационные удары. Эти атаки нацелены не только на военные объекты, но и на многочисленные гражданские объекты в нашей стране.

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Враг в очередной раз атаковал Украину "Шахедами"

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, используя БпЛА типа "Шахед". Силы обороны успешно уничтожили 38 из 42 дронов.

"Шахедами" атаковали с четырех направлений – Чауда, Балаклава, Крым; Курская область, Приморско-Ахтарск, Россия.

Ударные беспилотники были сбиты в пределах Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Сумской областей.



Ночью 6 марта сбили 38 "Шахедов" / Инфографика Воздушных сил

В командовании Воздушных сил ВСУ добавили, что, кроме "Шахедов", они атаковали Украину еще и пятью зенитными управляемыми ракетами С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области.

В Воздушных силах сообщили, что к отражению ночной атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях объектов инфраструктуры уточняется.

Что известно о ночной атаке “Шахедов”