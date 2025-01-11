В ОСУВ "Хортица" говорят, что Силы обороны не покидали Курахово

Силы обороны продолжают удерживать позиции в пределах Курахово в Донецкой области. Россияне не оккупировали город полностью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире "Суспильне. Студия". Заметим, что утром 11 января о оккупации Курахово сообщили DeepState.

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Что в Вооруженных Силах говорят об оккупации Курахово

По словам Виктора Трегубова, украинские военные имеют позиции в пределах Курахово, в этом районе идут бои

В том числе, украинские позиции держатся на ТЭС, входящей в город Курахово, поэтому говорить о том, что российские войска взяли город полностью, мы сейчас не можем. Хотя, конечно, там большая часть города просто снесена в щебень. Это надо признать,

– рассказал представитель ОСУВ "Хортица".

Заметим, что в сводке Генштаба ВСУ в Facebook утром 11 января не было упоминания о Кураховском направлении. Именно город Курахово, а также соседние Дачное, Ясиново и Янтарное, которые традиционно относили к нему, внесли в Покровское направление.

Какая ситуация в Курахово по данным DeepState: смотрите карту

К слову, именно Курахово размещено западнее Марьинки, севернее Угледара и южнее Покровска.