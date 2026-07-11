Силы обороны поразили 21 вражеский танкер, буксиры, сухогрузы и другие плавсредства России

В ночь на 11 июля Силы обороны Украины нанесли масштабный удар по плавучим средствам российских оккупантов в акватории Азовского моря. Под удар попали танкеры, буксиры, сухогрузы и другие суда, которые обеспечивали военную логистику и обходили международные санкции.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно об успешной атаке украинских Сил обороны?

Силы обороны Украины нанесли удар по плавсредствам российских оккупантов в акватории Азовского моря. Операция была проведена в рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора.

По предварительным данным, украинские военные поразили 21 российский танкер. Эти суда использовались для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, что позволяло России получать средства для финансирования войны против Украины.

Кроме того, под удар попали четыре буксира, два сухогруза и земснаряд, которые оккупанты использовали для военной логистики, перевозки грузов и обеспечения работы портовой инфраструктуры.

Степень повреждений и окончательные результаты поражения уточняются.

Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации,

– отметили в Генштабе.

Отметим, что в России заявили о ночной атаке беспилотников на четыре судна в Таганрогском заливе Азовского моря. По данным российских властей, повреждения получили танкер с метанолом и еще три судна, угрозы утечки груза якобы нет. Также сообщается о гибели матроса технического судна.

Напомним, Россия временно приостановила судоходство Донско-Азовским каналом и прекратила принимать заявки на проход судов через Керченский пролив. Это может повлиять на экспорт российской пшеницы. По данным Reuters, 10 июля российская пограничная служба сообщила судоходным компаниям о прекращении приема заявок на проход через Керченский пролив. Сроки возобновления движения судов пока неизвестны. Аналитики отмечают, что через Азовское море проходит до 25% от экспорта российской пшеницы. На фоне этих ограничений фьючерсы на пшеницу на бирже Euronext выросли почти на 4%, достигнув максимума за шесть недель.